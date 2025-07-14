Μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία κλειστής δομής στην Κρήτη- Διαφωνούν οι τοπικές αρχές

Αποκλιμακωμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό κύμα στην Κρήτη από τη Λιβύη τις τελευταίες μέρες, πιθανότατα λόγω των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης το φαινόμενο παραμένει δυναμικό.

Όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του MEGA, οι περισσότεροι μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αττική. Αυτή τη στιγμή παραμένουν στη μεγαλόνησο 179 μετανάστες, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σύντομα με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά.

Από εκεί και πέρα κυβερνητικοί παράγοντες προκρίνουν την δημιουργία μίας κλειστής δομής στην Κρήτη, όπου θα κρατούνται οι μετανάστες. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Μάνο Λογοθέτη δεν θα επιτρέπεται στους φιλοξενούμενους να εξέρχονται από αυτήν. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να ρίχνει το βάρος στα αποτρεπτικά μέτρα, με τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης και νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη να αναφέρει επίσης πώς πρέπει να επιταχυνθούν οι επιστροφές όπου είναι δυνατό, κάνοντας αναφορά στην Αίγυπτο, στην οποία είχε εστιάσει προ ημερών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημειώνεται επίσης ότι η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για δημιουργία δεύτερης κλειστής δομής.

Στα κυβερνητικά μέτρα αντιτίθενται πάντως οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης. Ενδεικτικά, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε πώς «Η Κρήτη δεν μπορεί να γίνει φυλακή» και αντιπροτείνει τη δημιουργία δύο μικρών δομών για την καταγραφή όσων φτάνουν στη Μεγαλόνησο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται ποινή 3 χρόνων φυλάκισης σε όσους μετανάστες αρνούνται επαναπατρισμό. Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ασκηθεί έντονη κριτική από ΜΚΟ, που εκφράζουν αμφιβολίες για την ευθυγράμμιση των σχεδίων της κυβέρνησης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.