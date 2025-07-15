Μαρινάκης: Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια - Όχι σε ποινικοποίηση πολιτικών αποφάσεων

Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι σήμερα προχωρά άμεσα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Alpha Radio.

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία θεσμική κίνηση με στόχο τη διαλεύκανση κρίσιμων ζητημάτων και όχι απόπειρα συγκάλυψης ή συμψηφισμού ευθυνών.

«Η Εξεταστική Επιτροπή έχει ως στόχο να φωτίσει κρίσιμα ζητήματα, όπως η τεχνική λύση, η ύπαρξη ή μη διασταυρωτικών ελέγχων και τα περιφερειακά σχέδια βόσκησης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι η χώρα έχει χάσει πάνω από 2,7 δισ. ευρώ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες λόγω κακοδιαχείρισης στις αγροτικές ενισχύσεις. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί απόπειρας συμψηφισμού ή συγκάλυψης πολιτικών ευθυνών.

Αναφερόμενος στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία να συνιστούν ποινικό αδίκημα». Υπογράμμισε ότι «σε αντίθεση με ό,τι ίσχυσε για προηγούμενες δικογραφίες, όπως αυτή των Τεμπών, εδώ η Δικαιοσύνη δεν έχει ασκήσει ποινικές διώξεις ούτε για μη πολιτικά πρόσωπα». Σημείωσε επίσης ότι η διαδικασία της Εξεταστικής είναι ανεξάρτητη από την πορεία των ποινικών ερευνών, ενώ διευκρίνισε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αναμένει εξελίξεις για πολιτικά πρόσωπα ώστε να κινηθεί για τα μη πολιτικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, κατηγορώντας τους ότι «καταγγέλλουν σήμερα κάτι που οι ίδιοι εφάρμοσαν το 2017». «Η τεχνική λύση στις αγροτικές ενισχύσεις εφαρμόστηκε από το 2014 με υπουργούς και των τριών μεγάλων κομμάτων. Είναι κρίσιμο να δούμε αν εφαρμόστηκε σωστά, αλλά αυτό είναι πολιτική, όχι ποινική συζήτηση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια: «Η Εξεταστική θα λειτουργήσει με όρους ανοιχτού και έντιμου ελέγχου. Θα καταθέσουν δεκάδες μάρτυρες, από τη δικογραφία αλλά και νέα πρόσωπα. Δεν πρόκειται να περιοριστούμε, ούτε όμως να επιτρέψουμε τη διαδικασία να μετατραπεί σε εργαλείο κομματικών επιθέσεων». Επισήμανε δε ότι η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα κρίσιμα σημεία «που η αντιπολίτευση ερμηνεύει αυθαίρετα».

Χρονοδιάγραμμα και Στόχοι της Εξεταστικής

Αναφερόμενος στο θεσμικό ρόλο των Εξεταστικών Επιτροπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «ιστορική κομματικοποίηση του θεσμού» και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση της ΝΔ ενίσχυσε τον ρόλο τους, δίνοντας για πρώτη φορά το δικαίωμα και στη μειοψηφία να καταθέτει αίτημα. «Όταν για τα Τέμπη υπήρξαν 8 κόμματα με 8 διαφορετικά πορίσματα, αυτό δείχνει την κομματική εργαλειοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ θα κατατεθεί άμεσα και η διαδικασία θα προχωρήσει με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο του Κοινοβουλίου. «Η πρόθεση είναι να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η Διάσκεψη των Προέδρων και η Βουλή είναι οι αρμόδιοι για τον χρονισμό», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν με υπευθυνότητα: «Δεν φοβόμαστε την αλήθεια. Καλούμε όλα τα κόμματα και κυρίως όσα κυβέρνησαν, να μη σκεφτούν μικροκομματικά. Να στηρίξουν μια θεσμική διαδικασία που θα επιτρέψει να μάθουμε τι πήγε στραβά και να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη».