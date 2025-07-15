Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικό deal με την Ινδονησία

Πρόκειται για την τέταρτη ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας του Τραμπ μέσα σε τρεις μήνες, αφού το προηγούμενο διάστημα υποσχόταν δεκάδες συμφωνίες με τους εμπορικούς του εταίρους, οι οποίοι, κατά τα λεγόμενά του, ήθελαν να «τα βρουν» με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αποδείχτηκε πως αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανκοινώνει τελικά τις συμφωνίες με το... σταγονόμετρο. Μία από τις τέσσερις συμφωνίες που ανακοίνωσε ήταν με το Βιετνάμ αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Η Ινδονησία είναι ο 23ος κορυφαίος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν εμπορεύματα αξίας 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εκεί την περσινή χρονιά, με τα ρούχα και τα υποδήματα να είναι τα δύο κορυφαία αγαθά που αγόρασαν οι Αμερικανοί.

Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ εξήγαγαν αγαθά αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Σιτηρά, καθώς και πετρέλαιο, αλλά και φυσικό αέριο, ήταν οι κορυφαίες αμερικανικές εξαγωγές προς την Ινδονησία.