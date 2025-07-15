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Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικό deal με την Ινδονησία
Ειδήσεις
19:15 - 15 Ιουλ 2025

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικό deal με την Ινδονησία

Reporter.gr Newsroom
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Σε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν παρείχε περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της συμφωνίας ή σχετικά με το πότε θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ.

«Μόλις έκανα μια εξαιρετική συμφωνία, για όλους, με την Ινδονησία. Συνεργάστηκα απευθείας με τον ιδιαίτερα σεβαστό Πρόεδρό τους», έγραψε ο Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ!!!», συμπλήρωσε.

Πρόκειται για την τέταρτη ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας του Τραμπ μέσα σε τρεις μήνες, αφού το προηγούμενο διάστημα υποσχόταν δεκάδες συμφωνίες με τους εμπορικούς του εταίρους, οι οποίοι, κατά τα λεγόμενά του, ήθελαν να «τα βρουν» με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αποδείχτηκε πως αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανκοινώνει τελικά τις συμφωνίες με το... σταγονόμετρο. Μία από τις τέσσερις συμφωνίες που ανακοίνωσε ήταν με το Βιετνάμ αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Η Ινδονησία είναι ο 23ος κορυφαίος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν εμπορεύματα αξίας 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εκεί την περσινή χρονιά, με τα ρούχα και τα υποδήματα να είναι τα δύο κορυφαία αγαθά που αγόρασαν οι Αμερικανοί.

Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ εξήγαγαν αγαθά αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Σιτηρά, καθώς και πετρέλαιο, αλλά και φυσικό αέριο, ήταν οι κορυφαίες αμερικανικές εξαγωγές προς την Ινδονησία.

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