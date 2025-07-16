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«Αναποφάσιστο» το ΧΑ, κατέληξε στο «κόκκινο»
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17:36 - 16 Ιουλ 2025

«Αναποφάσιστο» το ΧΑ, κατέληξε στο «κόκκινο»

Reporter.gr Newsroom
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Αναποφάσιστο ήταν το χρηματιστήριο στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης της Τετάρτης (16/7), με αρκετές εναλλαγές και διακυμάνσεις (χαμηλό ΓΔ 1952 , υψηλό 1967) και τελικό κλείσιμο στις 1958 μονάδες -0,12%.  Καταγράφηκε, πάντως, άλλη μια ημέρα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας (τζίρος 218 εκ.) και αρκετών επιχειρηματικών εξελίξεων, με την πλειονότητα πάντως των τίτλων να κλεινουν στο κόκκινο (44 ανοδικές και 87 καθοδικές).

ΟΤΕ +1,2%, ΠΕΙΡ με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό 10ετίας στα 6,67 αλλά πτωτικό τελείωμα , ΜΠΕΛΑ +1,6% σε ιστορικό υψηλό με μεγάλες συναλλαγές στις δημοπρασίες και ΜΟΗ +2,4% συνεχίζοντας την μετοχική ανάκαμψη του τελευταίου τριμήνου (+25% από 15/4) με τις καλύτερες αποδόσεις στον 25άρη. Απώλειες σε Optima -3,2% , ΒΙΟ -1,8% και ΤΙΤΑΝ -1,7%.

Νέο υψηλό – στην μετά ΑΜΚ περίοδο – για την ΑΤΤ (1,036) αλλά πίεση στο κλεισιμο (-2,1%) , θετική αντίδραση για ΙΝΛΟΤ +1,7% στα νέα για την λοταρία στο Μέριλαντ, αντίθετα πιέσεις στον ΑΔΜΗΕ -2,1% μετά και τις νέες καθυστερήσεις που προέκυψαν μετά την χθεσινή τριμερή συνάντηση, όπως και σε ΑΒΑΞ -2,6% που σε κάθε περίπτωση εάν καταφέρει να κάνει deliver το guidance 2029 (ebitda 150 εκ.) η αποτίμηση της εταιρίας θα έχει πολλαπλασιαστή 2χ ή 3χ στην τρέχουσα τιμή.

Σημαντική η υποστήριξη της ΑΕΜ +4% τόσο από την χθεσινή εξαγορά των Νewsit & Tlife όσο και από τις δύο εκθέσεις από Euroxx και Pantelakis Research με συστάσεις αγοράς και τιμές στόχους στα 6,50 & 6,55 αντίστοιχα.

Νέο Tier 2 ομόλογο από την ΑΛΦΑ ύψους 500 εκ. με υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές και τελικό επιτόκιο στο ms + 193 bp.

Ουσιαστική η έκθεση της ΕΥΡΩΒ για το ελληνικό τουριστικό προϊόν με προτάσεις για θετικές διαφοροποιήσεις στην εποχικότητα (από 80% των εισπράξεων στο Β & Γ τρίμηνο) και στην ποιότητα του εισερχόμενου τουρισμού, εξίσου αποκαλυπτική η έκθεση της Ολλανδικής τράπεζας ING προτάσσοντας την αντίστροφη πορεία Βορά/Νότου στην ΕΕ σχετικά με την απασχόληση και την παραγωγικότητα , με τις χώρες του Νότου (κυρίως Ελλάδα και Ισπανία) να καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία.

Οριακά θετικές οι συνεδριάσεις στα κυριότερα ευρωπαικά χρηματιστήρια (Dax 24130 +0.3%) με τις όποιες εμπορικές εξελίξεις να παίζουν ρόλο στις διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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