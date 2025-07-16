NBG Pay tom: Η νέα λύση αποδοχής πληρωμών που μετατρέπει την android συσκευή σας σε φορητό POS

«Γρήγορες, ανέπαφες συναλλαγές, όπου και αν βρίσκεστε». Την κυκλοφορία του NBG Pay tom – της καινοτόμου λύσης που μετατρέπει κάθε Android συσκευή (smartphone ή tablet) σε φορητό POS για την αποδοχή ανέπαφων πληρωμών – ανακοινώνει η NBG Pay. Το προϊόν αξιοποιεί την τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών υπηρεσιών της NBG Pay.

Μέσω της τεχνολογίας NFC (Near Field Communication), το νέο NBG Pay tom δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές με κάρτες, κινητά πορτοφόλια και smartwatches, απευθείας από το κινητό ή το tablet τους, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Η λύση της NBG Pay είναι ιδανική για επαγγελματίες εν κινήσει, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η εστίαση, το λιανικό εμπόριο και οι υπαίθριες αγορές, καθώς και για τεχνίτες, οδηγούς και άλλους επαγγελματίες που χρειάζονται έναν ευέλικτο τρόπο για την αποδοχή πληρωμών.

Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & Country Head Global Payments Greece, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, οι επαγγελματίες καλούνται να ανταποκριθούν σε μια ολοένα και πιο απαιτητική πελατειακή βάση, που ζητά γρήγορες, ασφαλείς και ευέλικτες λύσεις πληρωμών. Αυτή η ανάγκη για άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση είναι που μας καθοδηγεί. Με το NBG Pay tom, προσφέρουμε στους επαγγελματίες ένα εργαλείο που μετατρέπει το κινητό τους σε ένα σύγχρονο φορητό τερματικό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με απόλυτη ευκολία και αξιοπιστία. Στην NBG Pay, επενδύουμε σε λύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς» .

Το NBG Pay tom υποστηρίζει λειτουργίες όπως η διασύνδεση με ταμειακές μηχανές (με την υποστήριξη της EDPS) και με ERP συστήματα, η δυνατότητα φιλοδωρήματος και η εύκολη διαχείριση ακυρώσεων ή επιστροφών συναλλαγών. Λειτουργεί σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με λογισμικό Android έκδοσης 8 ή νεότερης και είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε με την τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments, ενώ η επικοινωνιακή προώθηση του προϊόντος υλοποιείται με την υποστήριξη της Mastercard, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την NBG Pay.

Η νέα λύση είναι διαθέσιμη μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και για την απόκτησή της απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.