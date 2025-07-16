Στρατηγική Συνεργασία Epsilon Dynamics - IDEAL Software Solutions: Ολοκληρωμένες Επιχειρησιακές Λύσεις Νέας Γενιάς σε Ελληνική και Κυπριακή Αγορά

Η Epsilon Dynamics, Business Unit του Ομίλου EPSILON NET και η IDEAL Software Solutions, μέλος της IDEAL Holdings, ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων end-to-end λύσεων για την Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Η συνεργασία συνδυάζει την τεχνογνωσία του Ομίλου EPSILON NET και την εμπειρία της Epsilon Dynamics στην πλατφόρμα επιχειρησιακών εφαρμογών ERP και CRM Microsoft Dynamics 365 με τις προηγμένες τεχνολογίες Customer Communication Management (CCM) της IDEAL Software Solutions.

Η IDEAL Software Solutions, πρωτοπόρος στον τομέα του Customer Communication Management (CCM) προσφέρει στις επιχειρήσεις, μέσω του portfolio λύσεων i-DOCS, τη δυνατότητα να δημιουργούν, μορφοποιούν, διαχειρίζονται και να διανέμουν μαζικά, κάθε τύπο προσωποποιημένου εταιρικού εγγράφου – όπως για παράδειγμα λογαριασμούς, statements, ειδοποιήσεις κλπ. - μέσω ηλεκτρονικών ή φυσικών καναλιών. Τις λύσεις i-DOCS εμπιστεύονται ήδη κορυφαίοι οργανισμοί στους κλάδους της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της πελατειακής εμπειρίας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Η Epsilon Dynamics θα αναδείξει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Microsoft Dynamics 365, αξιοποιώντας τα πλέον καινοτόμα συστήματα ERP και CRM, για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν ως κομβικές υποδομές, που τροφοδοτούν την πλατφόρμα i-DOCS με κρίσιμες πληροφορίες, διευκολύνοντας την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αποστολή προσωποποιημένης επικοινωνίας στους πελάτες. Μέσα από την ενσωμάτωση των λύσεων της IDEAL Software Solutions στο οικοσύστημα του Microsoft Dynamics 365, η Epsilon Dynamics ενισχύει τις δυνατότητες της πλατφόρμας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια ενιαία εμπειρία διαχείρισης - από το back office έως την τελική επαφή με τον πελάτη - με ευφυή εργαλεία, απλοποιημένες ροές και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς.

Η συνεργασία αυτή, εισάγει μια μοναδική, end-to-end προσέγγιση, συνδυάζοντας λειτουργική ευφυΐα (ERP/CRM) με στρατηγική διαχείριση της πελατειακής εμπειρίας (CCM). Ως αποτέλεσμα, έχουμε πλήρως ενοποιημένες διαδικασίες και δυναμική, προσωποποιημένη επικοινωνία με τον πελάτη σε πραγματικό χρόνο.

Με τη νέα αυτή στρατηγική συμμαχία, η Epsilon Dynamics και η IDEAL Software Solutions επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην καινοτομία, την πελατοκεντρική φιλοσοφία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

O Νικόλαος Τσιργέλης, Γενικός Διευθυντής της Epsilon Dynamics, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την IDEAL Software Solutions αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη εμπειρία — ένα end - to - end οικοσύστημα που ξεκινά από την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης και φτάνει μέχρι την προσωποποιημένη επαφή με τον τελικό πελάτη. Μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας Microsoft 365 και τις επιχειρησιακές εφαρμογές ERP και CRM που υλοποιούμε, δίνουμε στον συνεργάτη μας τη δυνατότητα να έχει άμεση και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε μια επικοινωνία πιο στοχευμένη, γρήγορη και ουσιαστική».

O Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL Software Solutions, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο EPSILON NET και την Epsilon Dynamics σηματοδοτεί την ένωση δυνάμεων με έναν κορυφαίο πάροχο λύσεων ERP και CRM, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ενοποιημένου ψηφιακού οικοσυστήματος. Η πλατφόρμα i-DOCS επεκτείνεται πλέον πέρα από τα όρια της διαχείρισης εγγράφων, αποκτώντας απευθείας πρόσβαση σε κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα και ενισχύοντας τη δυνατότητα για στοχευμένη, άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία με τον πελάτη. Πρόκειται για μια συνεργασία που αναβαθμίζει τον ρόλο του Customer Communication Management και τον ενσωματώνει στον πυρήνα του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων».