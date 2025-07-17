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Λούλα κατά Τραμπ: Η Βραζιλία δεν θα δεχθεί επιβολές - Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ειδήσεις
22:55 - 17 Ιουλ 2025

Λούλα κατά Τραμπ: Η Βραζιλία δεν θα δεχθεί επιβολές - Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βραζιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, απάντησε σφοδρά στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα από την 1η Αυγούστου, δηλώνοντας πως «ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι αυτοκράτορας του κόσμου».

Ο Λούλα χαρακτήρισε την παρέμβαση του Τραμπ «εκτός πρωτοκόλλου», απορρίπτοντας κάθε σύνδεση μεταξύ εμπορικών σχέσεων και της δίκης του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος συνέδεσε εμμέσως το εμπορικό ζήτημα με τη δίκη Μπολσονάρο, χαρακτηρίζοντάς την «κυνήγι μαγισσών». Ο Λούλα αντέτεινε ότι η δικαιοσύνη στη Βραζιλία είναι ανεξάρτητη και πως ο πρώην πρόεδρος κρίνεται για την απόπειρα ανατροπής της Δημοκρατίας.

Αν και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση Τραμπ, τόνισε ότι η Βραζιλία παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, όχι όμως σε επιβολές. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για «άδικες» εμπορικές πρακτικές της Βραζιλίας, σηματοδοτώντας νέα φάση έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

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