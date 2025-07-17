Ερντογάν: Η Τουρκία απέκτησε δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα για έρευνες υδρογονανθράκων

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την αγορά δύο ακόμη πλωτών γεωτρυπάνων, τα οποία θα προστεθούν στον στόλο της χώρας για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, με τις νέες προσθήκες η Τουρκία διαθέτει πλέον συνολικά έξι πλωτά γεωτρύπανα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό τέτοιων μονάδων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τις προηγούμενες ημέρες, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO προχώρησε στην αγορά των δύο γεωτρύπανων από τη Νορβηγία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ένα πλωτό γεωτρύπανο προορίζεται για έρευνες στη Λιβύη, ενώ το δεύτερο θα επιχειρήσει στα ανοικτά του Τάσουτζου, στη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενεργειακή αυτονομία και ενίσχυση της παρουσίας της στη Μεσόγειο.