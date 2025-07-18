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Συνάντηση Μητσοτάκη με Ευρωπαία Επίτροπο Lahbib: Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση Κρίσεων
Πολιτική
17:21 - 18 Ιουλ 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ευρωπαία Επίτροπο Lahbib: Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση Κρίσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Hadja Lahbib, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Hadja Lahbi

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και η Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Επίτροπε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα η επίσκεψή σας στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μου τη σκηνή πριν από λίγα λεπτά, σε μια τελετή που πιστεύω υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ελλάδα όσον αφορά την αναβάθμιση της ετοιμότητάς μας σε θέματα πολιτικής προστασίας. Αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά.

Η χώρα έχει σημαδευτεί στο παρελθόν από φυσικές καταστροφές που είχαν ως αποτέλεσμα την εντελώς περιττή απώλεια ανθρώπινων ζωών. Από το 2019, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του μηχανισμού ετοιμότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Όπως γνωρίζετε, διαθέτουμε πλέον ένα αρμόδιο Υπουργείο και έναν Υπουργό υπεύθυνο γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ως χώρα που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική κρίση, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια απαραίτητη επένδυση.

Ασφαλώς, επαινώ επίσης τις πρωτοβουλίες σας και το γεγονός ότι είμαστε μέρος μιας ευρωπαϊκής οικογένειας, όχι μόνο από οικονομική άποψη, που είναι σημαντικό, αλλά και από την άποψη ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, κατανοώντας ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τους πόρους. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε προεγκατεστημένους πυροσβέστες από ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα, έτοιμους να βοηθήσουν. Ελπίζουμε ότι θα βρίσκονται εδώ μόνο για διακοπές, αλλά αν χρειαστεί, θα μας βοηθήσουν. Πριν από λίγες ημέρες κινητοποιήσαμε μερικούς φίλους μας από τη Μολδαβία για μια πυρκαγιά που είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα, και αυτό είναι πάντα ένα εξαιρετικό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Βέβαια, πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό, και το έχω επισημάνει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι όσον αφορά τη συνολική μας αντίδραση στην κλιματική κρίση, πρέπει να αρχίσουμε να εστιάζουμε περισσότερο στην προσαρμογή. Δεν θα έλεγα λιγότερο στον μετριασμό των επιπτώσεων, επειδή είναι κρίσιμος, αλλά πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην προσαρμογή, επειδή η κλιματική κρίση είναι εδώ. Είναι μια πραγματικότητα. Οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν. Θα έχουμε περισσότερες δασικές πυρκαγιές. Θα έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι μια πραγματικότητα για την οποία δεν πρέπει απλώς να προετοιμαστούμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Στην περίπτωσή μας, το σύστημα παρακολούθησης με drones έχει αποδειχθεί απολύτως κρίσιμο για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών, γεγονός που διευκολύνει και επιταχύνει την έγκαιρη επέμβαση, κάτι που κάνει μεγάλη διαφορά, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, για την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό: πρόβλεψη της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από δορυφόρους, το σύστημα Copernicus είναι μια υπηρεσία για την οποία πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι ως Ευρωπαίοι. Επομένως, η τεχνολογία, ειδικά όταν πρόκειται για την πρόβλεψη καιρικών φαινομένων σε μικρή κλίμακα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και θα έπρεπε να είναι ένα ευρωπαϊκό project, διότι, ειδικά σε περιπτώσεις όπως οι πλημμύρες, μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Σας ευχαριστώ και πάλι.

Hadja Lahbib: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για τη θερμή υποδοχή. Και πράγματι, μόλις χθες έφτασα στην Ελλάδα και είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από αυτά που είδα. Επισκέφθηκα το κέντρο σας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Συνάντησα ακόμη και μέλη που είχαν τοποθετηθεί στις Βρυξέλλες σε όλα τα ERCC, τα κέντρα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο κόσμο, ζούμε στον ίδιο πλανήτη, είμαστε αντιμέτωποι με τις ίδιες απειλές. Αυτό το τοπίο κινδύνου εξελίσσεται μόνο δραματικά. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό παρουσιάσαμε τη Στρατηγική Ετοιμότητας στις 26 Μαρτίου.

Πριν δύο ημέρες υιοθετήσαμε έναν πολύ φιλόδοξο προϋπολογισμό. Αυξήθηκε η χρηματοδότηση επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε, όπως σωστά είπατε, τεχνολογίες. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για να αποφύγουμε την επόμενη πανδημία. Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι θα συμβεί, απλά δεν ξέρουμε πότε. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τα σενάρια που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια του Covid και να έχουμε στρατηγικές ισχυρών ιατρικών αντίμετρων, διότι δεν πρόκειται μόνο για δασικές πυρκαγιές, δυστυχώς, αλλά και για υβριδικές απειλές και ούτω καθεξής.

Επισκέφθηκα τη Σουηδία, όπου αντιλαμβάνονται πολύ ξεκάθαρα ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι οι δασικές πυρκαγιές, αλλά οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, και ίσως και η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης και ούτω καθεξής. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτό ακριβώς κάνουμε με αυτή τη νέα Στρατηγική Ετοιμότητας. Ελπίζω να εξασφαλίσω την υποστήριξή σας, διότι πράγματι ψηφίσαμε έναν πολύ φιλόδοξο προϋπολογισμό με 10,7 δισεκατομμύρια που προορίζονται για την ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Ετοιμότητα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Θα συζητήσουμε και γι’ αυτό, για το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε και τους κανόνες μας για την πολιτική προστασία μας ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε σύνθετες κρίσεις με αλυσιδωτές επιπτώσεις, διότι γνωρίζουμε ότι όταν ξεκινούν, για παράδειγμα, με δασικές πυρκαγιές, τότε μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες απειλές, όπως σχετικά με την υγιεινή, πλημμύρες κάποιες φορές. Όπως μάθαμε χθες, μερικές φορές είχαμε ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη της χώρας πλημμύρες και δραματικές δασικές πυρκαγιές.

Στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο -είναι σημαντικό να συζητήσουμε γι’ αυτό, επειδή δημοσιεύτηκε μόλις πριν δύο ημέρες- ενισχύσαμε την ευελιξία μας επειδή χρειαζόμαστε και περισσότερους πόρους και να είμαστε πιο ευέλικτοι ώστε να ακολουθούμε τα διάφορα σενάρια και τους κινδύνους που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Είναι προτιμότερο να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν, παρά να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη μετά. Είναι μια έξυπνη επένδυση.

Επίσης, θα συζητήσουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια, επειδή είμαι Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων και σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα. Και εδώ είμαστε αντιμέτωποι με ένα αυξανόμενο χρηματοδοτικό κενό. Είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε, επειδή αφορά και τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης.

Γνωρίζετε ότι η κατάσταση είναι δραματική στο Σουδάν, αλλά και, παραδείγματος χάρη, στη Γάζα. Μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία που παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ενημέρωσα τους Υπουργούς για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη συμφωνία με το Ισραήλ για την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχει πολύ από το να εφαρμοστεί και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε και να παρέχουμε ενημέρωση όσον αφορά στη συμμόρφωση κάθε δύο εβδομάδες, και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Τέλος, όσον αφορά στα ζητήματα της ισότητας, είναι επίσης σημαντικό να ενισχύσουμε την ισότητα των φύλων. Έχουμε επίσης αυξήσει τον προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό με ένα νέο ταμείο, το οποίο ονομάζεται Agora Fund, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, διότι από ένα σημείο και μετά η ισότητα των φύλων είναι και θέμα ανταγωνιστικότητας, να αξιοποιούμε το σύνολο των δεξιοτήτων που έχουμε στην κοινωνία μας και ουσιαστικά να συμπεριλάβουμε το ήμισυ της ανθρωπότητας σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.

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