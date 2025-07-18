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Ταμείο Ανάκαμψης: Έκτο ελληνικό αίτημα για επιδοτήσεις αξίας €2,1 δισ. – Ποια ορόσημα έχουν εκπληρωθεί
Οικονομία
17:19 - 18 Ιουλ 2025

Ταμείο Ανάκαμψης: Έκτο ελληνικό αίτημα για επιδοτήσεις αξίας €2,1 δισ. – Ποια ορόσημα έχουν εκπληρωθεί

Reporter.gr Newsroom
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Το έκτο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, υπέβαλε σήμερα (18/7) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μετά από την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα ανέρχεται σε 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, που υποβλήθηκε σήμερα, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων. Το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Τα ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 6ου αιτήματος αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά από καίριους τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η δημόσια παιδεία, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ασφάλεια των μετακινήσεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

– Η εγκατάσταση άνω των 36200 διαδραστικών πινάκων στις σχολικές αίθουσες Γυμνασίων και Λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και σε τμήματα Δημοτικών σχολείων.

– Η ολοκλήρωση και η λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

– Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον Προσωπικό Γιατρό.

– Η έναρξη της παροχής κοινωνικών επιδομάτων σε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους πολίτες, μέσω προπληρωμένης κάρτας.

– Οι συμβάσεις για την τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED σε οδικά δίκτυα, καθώς και για το σύνολο των έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε 7.780 επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου. Πρόκειται για πάνω από 150 έργα για τα οποία χρηματοδοτούνται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Η εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων για την οποία επιδοτήθηκαν ιδιώτες και αγρότες μέσα από τα Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και στο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»

Επίσης, με κατεύθυνση την αναβάθμιση των υποδομών υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τις κτιριακές υποδομές 9 ερευνητικών κέντρων και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 30 προτάσεων για τουριστικούς λιμένες. Η αποδοτικότητα του συστήματος Δικαιοσύνης ενισχύεται με την έναρξη λειτουργίας της δικαστικής αστυνομίας και την κατάρτιση πάνω από 7000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες. Στον κεντρικό στόχο του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης συνεισφέρει η ολοκλήρωση κατά 95% της κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της νέας δομής του Κτηματολογίου, ενώ στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης συμβάλλει η εκπλήρωση ορόσημων, όπως η ολοκλήρωση ενοποίησης 400.000 ταμειακών μηχανών και POS και η διασύνδεσή τους με το Mydata, καθώς και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετα, προωθήθηκε σειρά παρεμβάσεων για την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, μέσω του σχεδίου REPowerEU, όπως το θεσμικό πλαίσιο για τηn εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, για την αυτοκατανάλωση και την αδειοδότηση εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες, η παροχή κινήτρων για την αύξηση της εγκατάστασης και χρήσης έξυπνων μετρητών, ενώ εγκρίθηκαν έργα εγκατάστασης για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 175MW.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Η έγκαιρη υποβολή του 6ου αιτήματος για την εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων, επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας-εκτός από την υλοποίηση πολλών μεγάλων έργων- συνεχίζει να εκπληρώνει με εντατικούς ρυθμούς και πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών και αποτελούν δεσμεύσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Προηγήθηκε η έγκριση από την Κομισιόν και το ECOFIN του Αναθεωρημένου Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» στο οποίο προστέθηκαν επενδύσεις και έργα επωφελή για την οικονομία και την κοινωνία, όπως η ολοκληρωμένη αναβάθμιση της υποδομής ασφαλείας των δέκα μεγαλύτερων σιδηροδρομικών τούνελ του ΟΣΕ με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, η δημιουργία έξυπνων διαβάσεων σε σχολικές μονάδες και η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες υπό την εποπτεία των 13 Περιφερειών της χώρας, καθώς και η προμήθεια επιπλέον 175 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη ενισχύονται οι ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας και επεκτείνεται η υλοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, με την προσθήκη του συστήματος καταγραφής της αυθαίρετης δόμησης μέσω δορυφόρων και drones. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων ύψους 21,3 δισ. ευρώ, ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με την επιτυχή αξιολόγηση της 6ης δόσης οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την χώρα μας θα φτάσουν τα 23,4 δις. ευρώ -ποσοστό 65% των πόρων που μας αναλογούν και επιστρέφουν στην κοινωνία μέσα από έργα ουσίας και ζωτικής σημασίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πίστη στις πολλές θετικές αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στις ζωές των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: « Το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από την ολοκλήρωση 39 επιπλέον οροσήμων και στόχων, αποτελεί τη συνέχεια της καθημερινής προσπάθειας της Κυβέρνησης έτσι ώστε κάθε διαθέσιμο ευρώ να κατευθυνθεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, και η χώρα να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας, με κεντρικό στόχο την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, τη διπλή σύγκλιση τόσο σε επίπεδο εισοδημάτων με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και σε επίπεδο ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης στο σύνολο της επικράτειας της χώρας».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Με την υποβολή του 6ου αιτήματος εκταμίευσης ύψους 2,1 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», επιβεβαιώνεται η επίτευξη σημαντικών οροσήμων που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στους κρίσιμους τομείς της παιδείας, της υγείας, της ασφάλειας των μετακινήσεων και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης που συνδέεται με το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζουμε εντατικά τη συνεργασία μας, με αποφασιστικότητα και ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων προς όφελος όλων των συμπολιτών μας.»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 6ο αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εκπλήρωση 39 οροσήμων και στόχων αποδεικνύει τη συνέπεια με την οποία υλοποιούνται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η δημόσια διοίκηση και η ενεργειακή αυτονομία. Συνεχίζουμε με προσήλωση, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τους διαθέσιμους πόρους».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη υπογράμμισε: «Η υποβολή του 6ου αιτήματος πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με την κάλυψη σχεδόν του 70 % των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καταδεικνύει τον αποτελεσματικό συντονισμό των κυβερνητικών φορέων και την αποφασιστικότητά μας για ουσιαστικές αλλαγές. Το 6ο αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται με 22 μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων ξεχωρίζουν η θεσμοθέτηση του προσωπικού ιατρού, η έγκριση της νέας χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, η ψήφιση νομοθεσίας για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, η εφαρμογή του πλαισίου για την αυτοκατανάλωση ενέργειας και η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι κάθε μεταρρύθμιση πολλαπλασιάζει την αξία των επενδύσεων ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία».

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