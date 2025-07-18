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Ήπιες απώλειες στις Ευρωαγορές – Οι μετοχές υγείας και τεχνολογίας ηγήθηκαν της πτώσης
Χρηματιστήρια
19:38 - 18 Ιουλ 2025

Ήπιες απώλειες στις Ευρωαγορές – Οι μετοχές υγείας και τεχνολογίας ηγήθηκαν της πτώσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν ελαφρώς την Παρασκευή (18/7), με αποτέλεσμα ο δείκτης Stoxx 600 να κλείσει με απώλειες 0,04% τη συνεδρίαση.

Αναλυτικότερα, οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας ηγήθηκαν των απωλειών με απώλειες περίπου 0,6%, ενώ οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου κέρδισαν 0,66%.

Αυτό συνέβη παρά τις ισχυρές επιδόσεις στην κορυφή του δείκτη, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής εταιρείας Saab, με άνοδο 16% λόγω των καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, και της Vestas Wind, με άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση ενός νέου συμβολαίου στις ΗΠΑ και την αναβάθμιση της μετοχής από τους αναλυτές της JPMorgan σε «overweight» από «neutral».

Όσον αφορά τα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,34% στις 24.287,57 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,01% στις 7.822,67 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 8.992,12 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε ήπιες απώλειες 0,01% στις 13.993,5 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε ανοδικά κατά 0,46% στις 40.311,99 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με ζημιές 0,28% στις 7.674,13 μονάδες.

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