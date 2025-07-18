Λινού για Τσίπρα: Ελπίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενεργός – Ο κόσμος τον θέλει

Θετικά βλέπει τη πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα η βουλευτής Αθηνά Λινού, υπογραμμίζοντας την Παρασκευή (18/7). μεταξύ άλλων ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από νέες πρωτοβουλίες.

«Τον σέβομαι, τον εκτιμώ και ελπίζω ότι θα γίνει πιο ενεργός στον πολιτικό χώρο», δήλωσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αθηνά Λινού, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια ραδιοφωνικής της παρουσίας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Προσωπικά και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και ελπίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενεργός στον πολιτικό χώρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που ζυγίζει τα πράγματα, που έχει τεράστιο μέλλον και είναι ένα κεφάλαιο για τη χώρα μας, αλλά το πώς θα κινηθεί και πόσο γρήγορα θα κινηθεί στην ίδρυση νέου κόμματος, αυτό νομίζω δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς», ανέφερε.

Όσο για το αν είναι καλοδεχούμενο ένα νέο κόμμα, αν το θέλει και το έχει ανάγκη ο κόσμος, επεσήμανε: «Ο κόσμος εκφράζεται μέχρι τώρα ότι το θέλει και σε προσωπικές συναντήσεις που έχω με απλούς πολίτες. Αυτό θα ήταν καλοδεχούμενο για κάθε ικανό πολιτικό, για κάθε άνθρωπο ηθικό που θέλει να συμμετάσχει στην πολιτική».

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Λινού είναι ανεξάρτητη βουλευτής, μετά τη διαγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Αύγουστο. Έκτοτε το όνομά της έχει συνδεθεί κατά διαστήματα με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται κάποια «μεταγραφή».

Αντιθέτως, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και νυν Γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης κρατά, με βάση τα όσα προκύπτουν από δηλώσεις του στα Παραπολιτικά, μία πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και άλλοτε συνοδοιπόρο του