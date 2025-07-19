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«Λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Συρία
Ειδήσεις
12:35 - 19 Ιουλ 2025

«Λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Συρία και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, δήλωσε την Παρασκευή (18/7) ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Η συμφωνία «αγκαλιάστηκε» από την Τουρκία, την Ιορδανία και άλλες γειτονικές χώρες, ανέφερε ο πρεσβευτής, ο οποίος εκτελεί και χρέη ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία, σε ανάρτησή του στο Χ.

«Καλούμε τους Δρούζους, τους Βεδουίνους και τους σουνίτες να αφήσουν κάτω τα όπλα τους και μαζί με άλλες μειονότητες να οικοδομήσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα σε ειρήνη και ευημερία με τους γείτονές της», δήλωσε ο Barrack.

Κανένα από τα δύο μέρη δεν σχολίασε αμέσως την αναφερόμενη συμφωνία, όπως μεταδίδει το CNN.

Η κατάπαυση του πυρός έρχεται μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Συρία την Τετάρτη (16/7), οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποσκοπούσαν στην προστασία των Δρούζων, μιας αραβικής θρησκευτικής μειονότητας. Οι συγκρούσεις μεταξύ των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και των Δρούζων έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους μετά την πτώση του μακροχρόνιου δικτάτορα της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Δαμασκό είχαν στόχο πολλά κυβερνητικά κτίρια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ένα βίντεο από ένα συριακό τηλεοπτικό κανάλι έδειξε το κτίριο του Υπουργείου Άμυνας να πλήττεται ζωντανά στον αέρα, αναγκάζοντας τον παρουσιαστή να καλυφθεί.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα ότι ο συριακός στρατός άρχισε να αποσύρεται από τη Σουγουέιντα, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις το Σαββατοκύριακο μεταξύ πολιτοφυλακής των Δρούζων και φυλών Βεδουίνων, γεγονός που ώθησε τις κυβερνητικές δυνάμεις να επέμβουν. Η κυβέρνηση του Αλ Σαράα ανακοίνωσε επίσης νέα εκεχειρία με τις δρούζικες παρατάξεις.

Στο ίδιο τηλεοπτικό διάγγελμα, ο al-Sharaa κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να διχάσει τον συριακό λαό και να μετατρέψει τη Συρία «σε πεδίο μάχης του χάους».

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την αύξηση των εντάσεων και έχουν προβεί πρόσφατα σε διπλωματικές πιέσεις για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν την Παρασκευή για να συζητήσουν το θέμα, σύμφωνα με την ανάγνωση της κλήσης από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει προηγουμένως το βράδυ της Τετάρτης ότι όλα τα μέρη της σύγκρουσης είχαν συμφωνήσει σε «συγκεκριμένα βήματα» για την επίλυση της κατάστασης.

«Αυτό θα απαιτήσει από όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και αυτό είναι που αναμένουμε πλήρως να κάνουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Χ.

Ο Amos Yadlin, πρώην υποστράτηγος και επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε την Παρασκευή στην εκπομπή «The Brief with Jim Sciutto» του CNN ότι η συμμετοχή όλων των παικτών - συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Ισραήλ και της Ιορδανίας - «έχει πολύ νόημα».

«Το ερώτημα είναι πώς θα συμπεριφερθούν οι άνθρωποι στο έδαφος, αν θα σταματήσουν τα αντίποινα των δύο κοινοτήτων», δήλωσε ο Yadlin.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 13:35
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