Νέες συγκρούσεις μεταξύ Βεδουΐνων και Δρούζων στη Συρία, παρά την εκεχειρία

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες, ένοπλες συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι στη συριακή επαρχία Σουγουάιντα.

Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι μέλη ομάδων βεδουίνων και πολιτοφυλακές των Δρούζων συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Walra στα βορειοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας της επαρχίας, η οποία ονομάζεται επίσης Suwaida, αφού μονάδες βεδουίνων φέρεται να έβαλαν φωτιά σε σπίτια Δρούζων στη Walra και στο γειτονικό χωριό Al-Masraa. Ανταποκριτές του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP άκουσαν πυροβολισμούς, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν προς το παρόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, αν και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε επίσης αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ τοπικών πληθυσμιακών ομάδων. Εκπρόσωπος του γραφείου του ΟΗΕ στη Γενεύη δήλωσε ότι έγιναν σκόπιμες προσπάθειες υποκίνησης περαιτέρω βίας με ψευδείς πληροφορίες.

Τα στρατεύματα παίρνουν και πάλι θέση

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή (13/7). Η βία κλιμακώθηκε όταν τα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Suwaida για να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής. Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί τον εαυτό του προστάτη των Δρούζων, παρενέβη στη σύγκρουση, βομβαρδίζοντας κυβερνητικά κτίρια στη Δαμασκό και απαιτώντας την αποχώρηση των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων από την περιοχή των Δρούζων. Από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, το Ισραήλ δεν θέλει να ανεχθεί καμία στρατιωτική δύναμη στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο συνορεύει με το ΙσραήλΤα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα αποσύρθηκαν ως αποτέλεσμα. Ωστόσο, η συριακή κυβέρνηση κατηγόρησε αργότερα τους Δρούζους μαχητές ότι παραβίασαν τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός. Οι δυνάμεις ασφαλείας της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης πήραν και πάλι θέσεις στα περίχωρα της επαρχιακής πρωτεύουσας προκειμένου να μετακινηθούν ξανά στη Σουγουάιντα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δαμασκό, τα κυβερνητικά στρατεύματα υποτίθεται ότι θα κρατούσαν μακριά τα μέρη της τοπικής σύγκρουσης.

Αυτή τη φορά, το Ισραήλ φαίνεται να σκοπεύει να ανεχθεί προσωρινά αυτή την προσέγγιση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το Ισραήλ είναι τουλάχιστον έτοιμο να ανεχθεί την παρουσία των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουγουάιντα για μια περίοδο 48 ωρών. «Μετά από ημέρες μαχών που άφησαν εκατοντάδες νεκρούς, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει στα στρατεύματα του υπουργείου Εσωτερικών να επιχειρήσουν στη Σουγουάιντα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ανώνυμος ισραηλινός αξιωματούχος σε διάφορα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αναφορές για εκτελέσεις

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μάχες από την Κυριακή. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάνει λόγο για αξιόπιστες αναφορές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Αυτές περιλαμβάνουν συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, απαγωγές, καταστροφές ιδιωτικής περιουσίας και λεηλασίες σπιτιών», ανέφερε το γραφείο, προσθέτοντας ότι οι αναφορές κατονομάζουν ως δράστες «μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άτομα που συνδέονται με τις μεταβατικές αρχές, καθώς και άλλα ένοπλα στοιχεία από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Δρούζων και των Βεδουίνων». Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ ζήτησε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τη βία. Τόνισε ότι η προστασία όλων των ανθρώπων πρέπει να έχει «ύψιστη προτεραιότητα».

Στα όριά τους τα νοσοκομεία

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τα νοσοκομεία της επαρχίας έχουν υπερφορτωθεί από τον μεγάλο αριθμό τραυματιών. Μια αποθήκη της Συριακής Ερυθράς Ημισελήνου που περιείχε προμήθειες βοήθειας υπέστη ζημιές από βομβαρδισμούς, αναφέρθηκε.Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους Δρούζους στη Συρία με τη μορφή δεμάτων τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης συνολικού ύψους που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 500.000 ευρώ.