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Διασώθηκαν 117 Μετανάστες στα νότια της Γαύδου – Πλεύρης: «Θα παραμείνουν έγκλειστοι και θα επιστραφούν»
Πολιτική
16:46 - 19 Ιουλ 2025

Διασώθηκαν 117 Μετανάστες στα νότια της Γαύδου – Πλεύρης: «Θα παραμείνουν έγκλειστοι και θα επιστραφούν»

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, 117 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ακόμη 57 αλλοδαποί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Τρυπητής της Γαύδου. Η μεταφορά τους πραγματοποιείται από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και πλωτό σκάφος του Λιμενικού, στη Χώρα Σφακίων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, «οι παράνομοι μετανάστες που εισήλθαν από τη Λιβύη τις τελευταίες ώρες συνελήφθησαν από το λιμενικό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου, δεν θα οδηγηθούν σε χώρους φιλοξενίας, αλλά θα κρατηθούν έγκλειστοι από την αστυνομία έως ότου κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους. Το υπουργείο μετανάστευσης συνδράμει όλη την προσπάθεια και διαμορφώνει επιπλέον χώρους κράτησης στις δομές του».

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