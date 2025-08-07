Ισραήλ: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει πλήρη κατάληψη της Γάζας – Προειδοποιήσεις από στρατό και αντιπολίτευση

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να διατηρήσει μόνιμα τον έλεγχο της περιοχής.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι ο Νετανιάχου κλίνει προς μια τέτοια απόφαση. Εκτιμάται ότι η πλήρης κατάληψη της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Σχέδιο που αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ το βράδυ, προβλέπει ως πρώτο βήμα την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στα βόρεια της Λωρίδας.

Προειδοποιήσεις από τον στρατό και την αντιπολίτευση

Η ηγεσία του ισραηλινού στρατού και η αντιπολίτευση έχουν προειδοποιήσει κατά της πλήρους κατάληψης της Γάζας. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε μια τέτοια ενέργεια ως «πολύ κακή ιδέα». Όπως δήλωσε, το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επέκταση των μαχών — τόσο σε ανθρώπινες απώλειες όσο και σε κόστος μιας ενδεχόμενης κατοχής.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου, σύμφωνα με ραδιοφωνικές αναφορές, για τον κίνδυνο μιας «παγίδας» και έναν θανάσιμο κίνδυνο για τους ομήρους και τους στρατιώτες. Σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον πόλεμο. Από στρατιωτικής άποψης, η πλήρης κατάληψη του εναπομείναντος τμήματος δεν θεωρείται δύσκολη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αναλυτές που μίλησαν στη Wall Street Journal.