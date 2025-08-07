ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει πλήρη κατάληψη της Γάζας – Προειδοποιήσεις από στρατό και αντιπολίτευση
Ειδήσεις
18:40 - 07 Αυγ 2025

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει πλήρη κατάληψη της Γάζας – Προειδοποιήσεις από στρατό και αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να διατηρήσει μόνιμα τον έλεγχο της περιοχής.  

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι ο Νετανιάχου κλίνει προς μια τέτοια απόφαση. Εκτιμάται ότι η πλήρης κατάληψη της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Σχέδιο που αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ το βράδυ, προβλέπει ως πρώτο βήμα την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στα βόρεια της Λωρίδας.

Προειδοποιήσεις από τον στρατό και την αντιπολίτευση
Η ηγεσία του ισραηλινού στρατού και η αντιπολίτευση έχουν προειδοποιήσει κατά της πλήρους κατάληψης της Γάζας. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε μια τέτοια ενέργεια ως «πολύ κακή ιδέα». Όπως δήλωσε, το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επέκταση των μαχών — τόσο σε ανθρώπινες απώλειες όσο και σε κόστος μιας ενδεχόμενης κατοχής.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου, σύμφωνα με ραδιοφωνικές αναφορές, για τον κίνδυνο μιας «παγίδας» και έναν θανάσιμο κίνδυνο για τους ομήρους και τους στρατιώτες. Σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον πόλεμο. Από στρατιωτικής άποψης, η πλήρης κατάληψη του εναπομείναντος τμήματος δεν θεωρείται δύσκολη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αναλυτές που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2025 - 18:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ «σβήνει» τους μετανάστες από την απογραφή - Στο επίκεντρο οι εκλογικές περιφέρειες
Ειδήσεις

Ο Τραμπ «σβήνει» τους μετανάστες από την απογραφή - Στο επίκεντρο οι εκλογικές περιφέρειες

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση των Πινάκων και Διαγραμμάτων στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση των Πινάκων και Διαγραμμάτων στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC
Ναυτιλία

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ