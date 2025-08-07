ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάλυση ΠΣΕ - ΚΕΕΜ: Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Ιούνιο - Στο θετικό το πρόσημο για το εξάμηνο χωρίς τα πετρελαιοειδή
Οικονομία
19:02 - 07 Αυγ 2025

Ανάλυση ΠΣΕ - ΚΕΕΜ: Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Ιούνιο - Στο θετικό το πρόσημο για το εξάμηνο χωρίς τα πετρελαιοειδή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), αναλύοντας τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαπιστώνουν πως τον Ιούνιο του 2025 υπήρξε σημαντική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, παρά τη θετική πορεία των εξαγωγών στο πρώτο εξάμηνο όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές μειώθηκαν, τον Ιούνιο κατά 358,7 εκατ. ευρώ ή κατά -8,3% και ανήλθαν σε 3,94 δισ. ευρώ, έναντι 4,30 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, έχουμε αύξηση (3,7%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,07 δισ. ευρώ, από 2,96 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 108,8 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εισαγωγές διευρύνθηκαν τον Ιούνιο του 2025 (6,4% ή 423,4 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,08 δισ. ευρώ, έναντι 6,66 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,73 δισ. ευρώ, από 5,17 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 560,9 εκατ. ευρώ ή κατά 10,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε εντυπωσιακά τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 782,1 εκατ. ευρώ ή κατά 33,2%, στα 3,14 δισ. ευρώ, από 2,36 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται μικρότερη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 452,1 εκατ. ευρώ (20,5%).

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά -4,9% και άγγιξαν τα 24,11 δισ. ευρώ, από 25,36 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,25 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 18,75 δισ. ευρώ, από 17,77 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 974,7 εκατ. ευρώ ή κατά 5,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Ιουνίου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 1,47 δισ. ευρώ ή κατά -3,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 40,66 δισ. ευρώ, έναντι 42,12 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 32,70 δισ. ευρώ, από 31,25 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,45 δισ. ευρώ ή κατά 4,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε ελαφρώς, κατά -1,3%, στα 16,54 δισ. ευρώ, από 16,76 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,6% και άγγιξε τα 13,96 δισ. ευρώ από 13,48 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 479,7 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Ιούνιο του 2025 παρατηρείται μείωση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (-3,5%) και ακόμη μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-14,4%). Όταν, όμως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα αλλάζει, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταγράφουν άνοδο (4,8%), όπως και οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, με μικρότερο, όμως, ρυθμό (1,5%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 3 μονάδες και άγγιξε το 58,4% έναντι 55,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,6% έναντι 44,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,9% και των Τρίτων Χωρών στο 33,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα προς τις χώρες της ΕΕ (-0,8%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -10%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (5,8%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (4,8%).

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούνιο του 2025 καταγράφονται αυξητικές τάσεις σε 6 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-29%), Μηχανήματα (-15,3%), Πρώτες Ύλες (-8,3%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-65%).

Αντίθετα, σημαντικά αυξημένες είναι οι εξαγωγές της κατηγορίας των Τροφίμων (10,2%), των Βιομηχανικών (4,3%), των Χημικών (4,1%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (18%), των Ποτών και Καπνού (12,5%) και των Λαδιών (3,3%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 3 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-25,8%), Μηχανήματα (-0,7%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -75,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (11,2%), Βιομηχανικών (8,4%), Χημικών (2,8%), Διαφόρων Βιομηχανικών (7,4%), Ποτών & Καπνού (12,8%) και των Λαδιών (4,5%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πρώτο εξάμηνο. Τέλος, πρακτικά στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές της κατηγορίας Πρώτες Ύλες με -0,2%.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω, ανέφερε τα εξής: "Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ζει μια νέα εποχή γεωπολιτικών αλλαγών, νέων συνθηκών, πολέμων και παρ' όλα αυτά οι ελληνικές εξαγωγές άντεξαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και κατέγραψαν αύξηση 5,5%, χωρίς πετρελαιοειδή και μείωση -4,9%, με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές -χωρίς τα πετρελαιοειδή- καταγράφουν μια συνεχιζόμενη αύξηση από την αρχή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1% και Ιούνιος 3,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Ανησυχητική είναι η αύξηση που καταγράφεται στο εμπορικό έλλειμμα, τον μήνα Ιούνιο, κατά 33,2% με πετρελαιοειδή ή κατά 20,5% χωρίς, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Όταν όμως εξετάζουμε το εξάμηνο, βλέπουμε πως υπάρχει ελαφριά υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος (με πετρελαιοειδή) κατά -1,3% και μικρή αύξηση (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά 3,6%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η Ευρώπη είναι ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος με το 58,4% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή ή το 66,9% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην ΕΕ, τον μήνα Ιούνιο. Ο αυξημένος συντελεστής 15% για όλα τα προϊόντα και 50% για τα προϊόντα χάλυβα-αλουμίνιο θα έχει ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ να δεχθούν πλήγμα. Το σύνολο τις ευρωπαϊκής οικονομίας θα δεχθεί πλήγμα, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ, άρα κατ' επέκταση ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη.

Σημειωτέον, τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 4,2%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 και μείωση των εισαγωγών κατά -17,7%. Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η έντονη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά -82,3%, στους έξι πρώτους μήνες του 2025.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις στην Πολιτεία προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα αλλά και να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Μέτρα για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών καλείται να λάβει και η ΕΕ, η οποία δέχεται στο σύνολό της πλήγμα, με τον δασμό των ΗΠΑ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα σκαριά η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με φόντο το Ουκρανικό – Πλήθος ανοιχτών ερωτημάτων
Ειδήσεις

Στα σκαριά η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με φόντο το Ουκρανικό – Πλήθος ανοιχτών ερωτημάτων

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει πλήρη κατάληψη της Γάζας – Προειδοποιήσεις από στρατό και αντιπολίτευση
Ειδήσεις

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει πλήρη κατάληψη της Γάζας – Προειδοποιήσεις από στρατό και αντιπολίτευση

Ο Τραμπ «σβήνει» τους μετανάστες από την απογραφή - Στο επίκεντρο οι εκλογικές περιφέρειες
Ειδήσεις

Ο Τραμπ «σβήνει» τους μετανάστες από την απογραφή - Στο επίκεντρο οι εκλογικές περιφέρειες

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση των Πινάκων και Διαγραμμάτων στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση των Πινάκων και Διαγραμμάτων στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση
Πολιτική

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση

Euroxx: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες - Ανεβάζει τις τιμές στόχους
Αναλύσεις

Euroxx: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες - Ανεβάζει τις τιμές στόχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ