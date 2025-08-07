Χαμάς: Οι δηλώσεις Νετανιάχου συνιστούν πραξικόπημα - Θυσιάζει τους ομήρους

Η οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε την Πέμπτη 7/8 τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «πραξικόπημα» τη δήλωσή του περί πρόθεσης του Ισραήλ να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι τα σχέδια του Νετανιάχου για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποδεικνύουν πως προτίθεται να «θυσιάσει» τους ίδιους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, για να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν σε συνέντευξή του στο Fox News, όπου ανέφερε ότι το Ισραήλ στοχεύει να θέσει υπό στρατιωτικό έλεγχο τη Γάζα και αργότερα να την παραδώσει σε «αραβικές δυνάμεις που θα την διοικήσουν σωστά». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Σκοπεύουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να τη διοικήσουμε, ούτε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο».

Την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου συμμετείχε σε συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, όπου συζητήθηκε η επόμενη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχεδιαζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο από τις οικογένειες των ομήρων, όσο και από στελέχη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.