Υπό πίεση ο Νετανιάχου: Διαψεύδει σχέδιο κατάληψης της Γάζας – «Στόχος η απελευθέρωση από τη Χαμάς»

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Νετανιάχου τόνισε πως στόχος του Ισραήλ δεν είναι η κατάληψη της Γάζας, αλλά η «απελευθέρωσή» της από τη Χαμάς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής κυβέρνησης στην περιοχή.
Στην ίδια επικοινωνία, ο Νετανιάχου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Βερολίνου να σταματήσει τις αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (Twitter).