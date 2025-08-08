Υπό πίεση ο Νετανιάχου: Διαψεύδει σχέδιο κατάληψης της Γάζας – «Στόχος η απελευθέρωση από τη Χαμάς»

Υπό την πίεση της διεθνούς κατακραυγής και της απόφασης της Γερμανίας να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις προθέσεις της χώρας του στη Γάζα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Νετανιάχου τόνισε πως στόχος του Ισραήλ δεν είναι η κατάληψη της Γάζας, αλλά η «απελευθέρωσή» της από τη Χαμάς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής κυβέρνησης στην περιοχή.

Στην ίδια επικοινωνία, ο Νετανιάχου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Βερολίνου να σταματήσει τις αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (Twitter).