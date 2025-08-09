Ιράν: Σύλληψη 20 φερόμενων πρακτόρων της Μοσάντ

Το Ιράν συνέλαβε τους τελευταίους μήνες 20 άτομα που ισχυρίζεται ότι είναι πράκτορες της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ, ανακοίνωσε το Σάββατο (9/8) η δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (6/8), το Ιράν εκτέλεσε έναν πυρηνικό επιστήμονα ονόματι Rouzbeh Vadi, ο οποίος καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με έναν άλλο πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της δικαιοσύνης, Asghar Jahangiri, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Τεχεράνη ότι οι κατηγορίες εναντίον ορισμένων από τους 20 υπόπτους που συνελήφθησαν είχαν αποσυρθεί και ότι είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Δεν έδωσε τον αριθμό τους.

«Η δικαιοσύνη δεν θα δείξει επιείκεια προς τους κατασκόπους και τους πράκτορες του σιωνιστικού καθεστώτος και, με αυστηρές αποφάσεις, θα τους κάνει παράδειγμα προς αποφυγή», ανέφερε ο Jahangiri, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε, επίσης, ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Σημειώνεται ότι οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.