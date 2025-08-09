ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων
Ειδήσεις
12:47 - 09 Αυγ 2025

Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς, αντί να καταθέσουν στεφάνι στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 14:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι θα συναντήσει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο στις τρεις Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις

Ο Πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι θα συναντήσει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο στις τρεις Σεπτεμβρίου

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3 στον Πειραιά - Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες
Ειδήσεις

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3 στον Πειραιά - Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες

Παγκόσμια Τράπεζα: Ενέκρινε δάνειο ύψους $650 εκατ. για τη στήριξη του Προγράμματος Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης
Ειδήσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Ενέκρινε δάνειο ύψους $650 εκατ. για τη στήριξη του Προγράμματος Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

ΑΑΔΕ: Απάντηση στις «βολές» για την ανάκληση υπαλλήλου του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από θέση ευθύνης
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Απάντηση στις «βολές» για την ανάκληση υπαλλήλου του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από θέση ευθύνης

Άρειος Πάγος: «Ψευδές και εκτός πραγματικότητας» δημοσίευμα για την παραίτηση αρεοπαγίτη
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: «Ψευδές και εκτός πραγματικότητας» δημοσίευμα για την παραίτηση αρεοπαγίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ