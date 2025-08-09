Πυροβολισμοί στην Τάιμς Σκουέρ: Τρεις τραυματίες και σύλληψη 17χρονου υπόπτου
13:06 - 09 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ένας 65χρονος και ένας 19χρονος υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς και μια 18χρονη γυναίκα υπέστη επιφανειακό τραύμα στο λαιμό μετά από μια διαμάχη μεταξύ δύο ατόμων που «εξελίχθηκε», σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ο 19χρονος πυροβολήθηκε στο δεξί πόδι και ο 65χρονος στο αριστερό πόδι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο δρόμο, στη διασταύρωση της West 44th Street και της 7th Avenue. Ένας 17χρονος ύποπτος συνελήφθη στο σημείο. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 1:20 π.μ. (τοπική ώρα) μετά από «εξέλιξη λεκτικής διαμάχης μεταξύ δύο ατόμων».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην The Independent: «Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ο δράστης είχε εμπλακεί σε λεκτική διαμάχη με ένα από τα θύματα πριν από τον πυροβολισμό. Έχει τεθεί υπό κράτηση και έχει κατασχεθεί το όπλο. Δεν έχει ακόμη απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του».

