Κοινή δήλωση Eλλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σλοβενίας και Δανίας: Όχι στην πλήρη κατοχή της Γάζας
19:53 - 10 Αυγ 2025

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Κάλεσαν το Ισραήλ να αναστρέψει αυτή την απόφαση και επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφεραν, κινδυνεύει να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Επισημάνθηκε η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία και των πολιτών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποκτήσουν τρόφιμα.

Στη δήλωση τους τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επανέλαβαν την ανάγκη για άρση των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την άμεση διενέργεια διπλωματικών προσπαθειών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Οι χώρες καλούν επίσης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2025 - 21:23
