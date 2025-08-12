Τραμπ: Απείλησε με μήνυση τον Πάουελ - Ο λόγος
17:23 - 12 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Τρίτη (12/8) να επιτρέψει την προώθηση μιας «σημαντικής αγωγής» εναντίον του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Πρόεδρος δήλωσε στο Truth Social ότι η αγωγή θα αφορούσε τη διαχείριση από τον Πάουελ των σημαντικών ανακαινίσεων στην έδρα της Fed στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους της κριτικής του Τραμπ. Η ανάρτηση του Τραμπ που επιτίθεται στον Πάουελ δεν διευκρίνισε εάν μια τέτοια αγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά ο Πρόεδρος Τραμπ έγραψε τα εξής:

«Ο Τζερόμ «Too Late» Πάουελ πρέπει ΤΩΡΑ να μειώσει το επιτόκιο. Ο Steve «Manouychin» μου έκανε πραγματικά μια «ωραία» χάρη όταν προώθησε αυτόν τον αποτυχημένο. Η ζημιά που έχει προκαλέσει με το να είναι πάντα «Too Late» είναι ανυπολόγιστη. Ευτυχώς, η οικονομία είναι τόσο καλή που έχουμε ξεπεράσει τον Πάουελ και το αλαζονικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, σκέφτομαι να επιτρέψω την προώθηση μιας μεγάλης αγωγής εναντίον του Πάουελ λόγω της φρικτής και εξαιρετικά ανίκανης δουλειάς που έχει κάνει στη διαχείριση της κατασκευής των κτιρίων της Fed. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια για μια δουλειά που θα έπρεπε να κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια. Καθόλου καλό!»

