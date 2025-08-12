Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο - Εκκενώθηκαν οικισμοί
Ειδήσεις
17:07 - 12 Αυγ 2025

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο - Εκκενώθηκαν οικισμοί

Reporter.gr Newsroom
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμμένα σπίτια. Αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από το “112” για εκκενώσεις χωριών.        

Σύμφωνα με ρτην ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Καίει χορτολιβαδική και δασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ήδη στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσει μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη για τη Χίο.

Παράλληλα ήχησε το 112 για τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή ΠΙσπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Λίγο πριν απο τις 4 το μεσημέρι εστάλη και νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στον Σπαρτούντα και απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 19:07
