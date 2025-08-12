Ειδήσεις
18:41 - 12 Αυγ 2025

Schmid (Fed): Το επιτόκιο της Fed πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο προς το παρόν

Reporter.gr Newsroom
Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν πρέπει να εκλάβει την μέχρι στιγμής περιορισμένη επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό ως ευκαιρία για μείωση των επιτοκίων, αλλά μάλλον ως ένδειξη ότι η νομισματική πολιτική είναι «κατάλληλα προσαρμοσμένη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Jeffrey Schmid.

«Με την οικονομία να συνεχίζει να παρουσιάζει δυναμική, τον επιχειρηματικό αισιοδοξισμό να αυξάνεται και τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο μας, η διατήρηση μιας μέτριας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής παραμένει κατάλληλη για την παρούσα φάση», δήλωσε ο Schmid.

«Αν και η αύξηση των δασμών φαίνεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον πληθωρισμό, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί λόγο για τη διατήρηση της πολιτικής ως έχει και όχι ευκαιρία για χαλάρωση της στάσης της πολιτικής».

Ο Schmid δήλωσε ότι η «υπομονετική προσέγγισή» του όσον αφορά στην αλλαγή του επιτοκίου πολιτικής, που κυμαίνεται επί του παρόντος μεταξύ 4,25% και 4,50%, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως στάση «wait and see», καθώς δεν πιστεύει ότι θα είναι σαφές τους επόμενους μήνες εάν οι δασμοί ωθούν τις τιμές προς τα πάνω προσωρινά ή μόνιμα.

Αντίθετα, δήλωσε, ότι θεωρεί ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής δεν είναι πολύ υψηλότερο από το ουδέτερο επιτόκιο, όπου η δραστηριότητα δεν τονώνεται ούτε περιορίζεται, και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να φαίνεται σταθερή παρά την απότομη πτώση της αύξησης των θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες.

Και ενώ η «ψύξη» της αγοράς εργασίας περιορίζει τη μετακύλιση των δασμών στον πληθωρισμό, η επιθετική τόνωση της ζήτησης θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο υπερβολικής αύξησης των πιέσεων στις τιμές, είπε ο Schmid.

«Κατά τη γνώμη μου, και σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχω κάνει με τους συνεργάτες μου, η ανάπτυξη παραμένει σταθερή, ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός και, ως εκ τούτου, η πολιτική πρέπει να παραμείνει ελαφρώς περιοριστική», είπε. «Ωστόσο, όπως ανέφερα νωρίτερα, ο πληθωρισμός καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και αν διαπιστώσω ενδείξεις ότι η αύξηση της ζήτησης εξασθενεί σημαντικά, θα αναπροσαρμόσω τις απόψεις μου αναλόγως».

