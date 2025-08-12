Η ΚΥΑ για τη δυνατότητα που δίνεται σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ
18:32 - 12 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε σήμερα, Τρίτη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, που δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργάζονται με νοσοκομεία και φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ανάμεσα στα άλλα, ιδιώτες γιατροί θα μπορούν, με βάση τις συμβάσεις που θα συνάπτουν, να συμμετέχουν στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου και χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.

Οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις -οι οποίες εγκρίνονται από την διοίκηση του νοσοκομείου- θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής όπου θέλουν να εργαστούν, να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας σε ισχύ, και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Ολόκληρη η ΚΥΑ στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου

