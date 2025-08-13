Nova: Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές σε Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα
09:46 - 13 Αυγ 2025

Nova: Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές σε Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και Media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε περιοχές της Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα), ενημερώνει τους συνδρομητές της, ότι βρίσκεται κοντά τους, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας. 

Ειδικότερα, η Nova, προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.

Η παροχή ισχύει ήδη από 12/8/2025 έως και 26/8/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τις υπηρεσίες Σταθερής & Internet, Κινητής και συνδρομητικής Τηλεόρασης, στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι, από την πρώτη στιγμή, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση τις πληγείσες περιοχές, για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.

