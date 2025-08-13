Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,41%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 5.315,79 μονάδες, ο τραπεζικός υποχώρησε κατά 0,19% στις 2.314,48 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο 0,07% στις 2.959,29 μονάδες. Η συνεδρίαση είχε εναλλαγές προσήμου, με κατοχυρώσεις κερδών μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ημερών, αλλά και έντονη απορρόφηση προσφοράς. Στηρίγματα στον ΓΔ προσέφεραν η Metlen και στις δύο εκδόσεις της (νέος τίτλος +2,27% στα 56,40 ευρώ με τζίρο 20,6 εκ., παλαιός +1,80% στα 56 ευρώ με τζίρο 10,2 εκ.), η Motor Oil (+2,25% στα 26,40 ευρώ) και η Coca Cola (+1,53% στα 44,98 ευρώ).
Στις τράπεζες, θετική διαφοροποίηση είχε η Eurobank (+1,12%), ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Πειραιώς (-1,66%), η Alpha (-0,40%) και η ΕΤΕ (αμετάβλητη). Εκτός ΔΤΡ, ξεχώρισε η CrediaBank (ΑΤΤ) με ράλι 6,74% στα 1,298 ευρώ. Από την πλευρά των πωλητών, ξεχώρισαν η Jumbo (-1,80%), τα ΕΛΠΕ (-1,01%) και η Cenergy (-0,91%). Η Aegean κατέληξε με οριακά κέρδη +0,12%, έπειτα από διακυμάνσεις. Στα mid caps, η Κρι Κρι σημείωσε άνοδο 1,80%, ενώ η Intralot υποχώρησε κατά 1,42% και η Intracom κατά 1,56%. Από τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου (+16,10%), η Προοδευτική (+3,80%), η Unibios (+1,70%) και η Foodlink (+6,00%).
Συνολικά, 73 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 57 που υποχώρησαν. Στα ομόλογα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ανήλθε στο 3,41%. Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά με το Brent στα 66,4 δολ./βαρέλι και το WTI στα 63,6 δολ./βαρέλι.
Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στις 15/8 στην Αλάσκα, η οποία, όπως επισημαίνει η Κύπρος Χρηματιστηριακή, αξιολογείται ως πιθανός καταλύτης για τις αγορές σε περίπτωση γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης.