Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,41%
09:32 - 13 Αυγ 2025

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,41%

Reporter.gr Newsroom
Μικρή άνοδο 0,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2.109,66 μονάδες και επεκτείνοντας, έστω οριακά, τα υψηλά 15ετίας, με τον τζίρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα 219,5 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 16,3 εκ. σε 18 πακέτα).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 5.315,79 μονάδες, ο τραπεζικός υποχώρησε κατά 0,19% στις 2.314,48 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο 0,07% στις 2.959,29 μονάδες. Η συνεδρίαση είχε εναλλαγές προσήμου, με κατοχυρώσεις κερδών μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ημερών, αλλά και έντονη απορρόφηση προσφοράς. Στηρίγματα στον ΓΔ προσέφεραν η Metlen και στις δύο εκδόσεις της (νέος τίτλος +2,27% στα 56,40 ευρώ με τζίρο 20,6 εκ., παλαιός +1,80% στα 56 ευρώ με τζίρο 10,2 εκ.), η Motor Oil (+2,25% στα 26,40 ευρώ) και η Coca Cola (+1,53% στα 44,98 ευρώ).

Στις τράπεζες, θετική διαφοροποίηση είχε η Eurobank (+1,12%), ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Πειραιώς (-1,66%), η Alpha (-0,40%) και η ΕΤΕ (αμετάβλητη). Εκτός ΔΤΡ, ξεχώρισε η CrediaBank (ΑΤΤ) με ράλι 6,74% στα 1,298 ευρώ. Από την πλευρά των πωλητών, ξεχώρισαν η Jumbo (-1,80%), τα ΕΛΠΕ (-1,01%) και η Cenergy (-0,91%). Η Aegean κατέληξε με οριακά κέρδη +0,12%, έπειτα από διακυμάνσεις. Στα mid caps, η Κρι Κρι σημείωσε άνοδο 1,80%, ενώ η Intralot υποχώρησε κατά 1,42% και η Intracom κατά 1,56%. Από τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου (+16,10%), η Προοδευτική (+3,80%), η Unibios (+1,70%) και η Foodlink (+6,00%).

Συνολικά, 73 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 57 που υποχώρησαν. Στα ομόλογα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ανήλθε στο 3,41%. Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά με το Brent στα 66,4 δολ./βαρέλι και το WTI στα 63,6 δολ./βαρέλι.

Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στις 15/8 στην Αλάσκα, η οποία, όπως επισημαίνει η Κύπρος Χρηματιστηριακή, αξιολογείται ως πιθανός καταλύτης για τις αγορές σε περίπτωση γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης.

