Eurostat: Ήπια ανάπτυξη 0,1% στην ευρωζώνη το β’ τρίμηνο – Στο 0,5% στην ΕΕ
12:35 - 14 Αυγ 2025

Eurostat: Ήπια ανάπτυξη 0,1% στην ευρωζώνη το β' τρίμηνο – Στο 0,5% στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, η οικονομία της ευρωζώνης επιβράδυνε αισθητά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας οριακή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση, ενώ στην ΕΕ η άνοδος διαμορφώθηκε στο 0,2%. Το πρώτο τρίμηνο, οι επιδόσεις ήταν σαφώς ισχυρότερες, με ρυθμούς ανάπτυξης 0,6% στην ευρωζώνη και 0,5% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο (+1,5% και +1,6% αντίστοιχα). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και 2% σε ετήσια, ανακάμπτοντας από την πτώση -0,1% του πρώτου τριμήνου.

Όσον αφορά την απασχόληση, σημειώθηκε αύξηση 0,1% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,7% και στις δύο περιοχές, διατηρώντας περίπου τους ίδιους ρυθμούς με το πρώτο τρίμηνο (+0,7% στην ευρωζώνη και +0,4% στην ΕΕ).

