Λεπτομέρειες για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Θα είναι μόνοι στο δωμάτιο, θα ακολουθήσουν δηλώσεις

Στις 22:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (15/8) θα πραγματοποιηθεί το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ανακοίνωσε πως οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας θα έχουν συνάντηση μόνοι τους, παρουσία μόνο διερμηνέων.

Γνωστοποίησε επίσης ότι «θα συζητηθούν ευαίσθητα ζητήματα» προσθέτοντας ότι βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κρίση στην Ουκρανία αλλά θα συζητηθούν και θέματα εμπορίου και οικονομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης «θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις από Πούτιν και Τραμπ όπου θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα της συνάντησής τους» πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ακολούθως θα υπάρξουν συζητήσεις διευρυμένων αντιπροσωπειών των δύο χωρών υπό τη μορφή πρωινού εργασίας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποια πρόσωπα θα αποτελούν τις δύο αντιπροσωπείες.