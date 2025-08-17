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Δικηγόροι 25χρονου: Εθελοντής ο συλληφθείς - Από «κηλίδωση» η φωτιά στην Πάτρα
Ειδήσεις
15:54 - 17 Αυγ 2025

Δικηγόροι 25χρονου: Εθελοντής ο συλληφθείς - Από «κηλίδωση» η φωτιά στην Πάτρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι δικηγόροι του 25χρονου που έχει συλληφθεί με την κατηγορία του εμπρησμού για την πρόσφατη φωτιά στην Πάτρα υποστηρίζουν πως πρόκειται για εθελοντή που είχε σπεύσει να βοηθήσει. «Από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια», προσθέτουν.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνηγόρων του 25χρονου

«Σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον 25χρονο εντολέα μας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε τα εξής:

Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των τριών ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο –κατά τη σε βάρος του κατηγορία– δήθεν προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Περαιτέρω, κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα.

Επιπλέον, από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας).

Αναγνωρίζουμε απολύτως το μέγεθος της καταστροφής, τις σοβαρές υλικές ζημίες σε περιουσίες και δημόσιες υποδομές, αλλά και τον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι και ζώα. Η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους είναι αυτονόητη. Όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι αντίθετα έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η πόλη της Πάτρας και η κοινωνία στο σύνολό της δεν θα πρέπει να βρεθούν μπροστά στο οδυνηρό ενδεχόμενο να καταδικάσουν άδικα έναν νέο άνθρωπο που αποδεδειγμένα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης. Τυχόν άδικη αντιμετώπιση των εθελοντών που προστρέχουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση και ο κίνδυνος να θεωρηθούν δράστες, θα αποτρέψει μελλοντικά τον κόσμο να βοηθήσει όταν θα τους χρειαζόμαστε. Όλα τα παραπάνω θα ήταν ότι χειρότερο για την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος και της κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους των πολιτών.

Η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει με νηφαλιότητα όλα τα στοιχεία και να αποδώσει δίκαια την αλήθεια.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς»

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