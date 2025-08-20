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Ισραήλ: Επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας με επιστράτευση 60.000 εφέδρων
Ειδήσεις
10:37 - 20 Αυγ 2025

Ισραήλ: Επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας με επιστράτευση 60.000 εφέδρων

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Ίσραελ Κατς ενέκρινε επιχειρησιακό σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για τη στήριξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο Κατς έδωσε το πράσινο φως όχι μόνο για τη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά και για την έναρξη των διαδικασιών επιστράτευσης των απαραίτητων δυνάμεων.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν μέτρα για την προετοιμασία ανθρωπιστικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων και η οργάνωση της απομάκρυνσης αμάχων από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου την πρόθεσή του να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο υιοθετήθηκε πρόσφατα από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε νέα φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

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