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Pew Research: Ο φόβος για fake news ξεπερνά την τρομοκρατία και την κλιματική κρίση
Ειδήσεις
17:02 - 20 Αυγ 2025

Pew Research: Ο φόβος για fake news ξεπερνά την τρομοκρατία και την κλιματική κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Η διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο, η παγκόσμια οικονομική κατάσταση και η τρομοκρατία συγκαταλέγονται στις κυριότερες απειλές για τους πολίτες 25 χωρών που συμμετείχαν σε σειρά ερευνών του Pew Research Center, σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη, το 72% των ενηλίκων στις 25 χώρες θεωρεί ότι οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο συνιστούν «μεγάλη απειλή» για τη χώρα τους. Ένα επιπλέον 21% τις αξιολογεί ως «μικρή απειλή», ενώ μόλις το 5% δεν τις βλέπει ως απειλή.

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιαπωνία και την Αυστραλία, είναι ανάμεσα στις τρεις χώρες όπου οι πολίτες τοποθετούν την οικονομική αστάθεια στην κορυφή των ανησυχιών τους.

Στις 24 από τις 25 χώρες που συμμετείχαν, η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει τη διάδοση παραπληροφόρησης ως σοβαρό κίνδυνο – με μόνη εξαίρεση το Ισραήλ.

Σε επτά χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Νότια Κορέα), οι ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο αναδεικνύονται ως η μεγαλύτερη απειλή σε σύγκριση με κάθε άλλο ζήτημα που εξετάστηκε στην έρευνα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η ανησυχία για την παραπληροφόρηση είναι σημαντικά μειωμένη ανάμεσα στους ψηφοφόρους δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων, σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα υποστηρίζουν.

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