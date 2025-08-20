Λαβρόφ: Αδέξιες οι προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση Τραμπ για την Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/8) μέσω του ΥΠΕΞ της Σεργκέι Λαβρόφ ότι οι προσπάθειες επίλυσης θεμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της αποτελούν «δρόμο χωρίς έξοδο», απευθύνοντας προειδοποίηση προς τη Δύση τη στιγμή που εκείνη προσπαθεί να επεξεργαστεί εγγυήσεις για την μελλοντική προστασία του Κιέβου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε ιδιαίτερα τον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τριάμισι χρόνια, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι υπέρ «πραγματικά αξιόπιστων» εγγυήσεων για την Ουκρανία και πρότεινε αυτές να βασιστούν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας που είχε συζητηθεί ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη στην Κωνσταντινούπολη το 2022, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Τότε, το Κίεβο απέρριψε την πρόταση με το σκεπτικό ότι η Μόσχα θα διέθετε ουσιαστικά δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση προς υπεράσπισή του.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα ασφάλειας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει», είπε ο Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση, και πάνω απ’ όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατανοούν απόλυτα πως η σοβαρή συζήτηση για ζητήματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ουτοπία, ένας δρόμος χωρίς έξοδο».

Οι δηλώσεις Λαβρόφ υπογράμμισαν την απαίτηση της Μόσχας να εμπλακούν άμεσα οι δυτικές κυβερνήσεις σε διάλογο μαζί της για θέματα ασφάλειας που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη – κάτι που, όπως λέει, μέχρι στιγμής αρνούνται να κάνουν.

Η Μόσχα αυτή την εβδομάδα επανέλαβε επίσης την κατηγορηματική της απόρριψη για «οποιαδήποτε σενάρια που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

«ΑΔΕΞΙΟΙ» ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι ότι προχώρησαν σε «μια μάλλον επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης, αρκετά αδέξιες και, γενικά, ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης και του ίδιου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών... Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους εκεί».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. Στη συνέχεια, είπε ότι αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Λαβρόφ είπε ότι οι προτάσεις που είχαν συζητηθεί ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022 αποτελούν «ένα πολύ καλό παράδειγμα» ενός πιθανού πλαισίου ασφαλείας, σημειώνοντας ότι θα απαιτούσαν επίσης από την Ουκρανία να γίνει ουδέτερο κράτος και να εγκαταλείψει την φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το τότε προσχέδιο, η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας από μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Ένα μερικώς συμφωνημένο σχέδιο ανέφερε ότι τα κράτη-εγγυητές –συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας– θα σέβονταν και θα αναγνώριζαν την ανεξαρτησία και κυριαρχία της Ουκρανίας και θα απέφευγαν την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της.

Η Ουκρανία ήθελε οι εγγυητές, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, να παρέχουν βοήθεια που θα μπορούσε να περιλαμβάνει «κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την Ουκρανία, παροχή των αναγκαίων όπλων, χρήση στρατιωτικής δύναμης προκειμένου να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί στη συνέχεια η ασφάλεια της Ουκρανίας ως μόνιμα ουδέτερου κράτους». Αλλά η Ρωσία επέμενε ότι κάθε απόφαση θα έπρεπε να εγκρίνεται από όλα τα κράτη-εγγυητές – κάτι που θα σήμαινε δικαίωμα βέτο της Μόσχας.