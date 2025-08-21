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Ζελένσκι: Θέλω «σκληρή» απάντηση από ΗΠΑ εάν ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για συνάντηση
Ειδήσεις
11:47 - 21 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Θέλω «σκληρή» απάντηση από ΗΠΑ εάν ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για συνάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο θα ήθελε μια «έντονη αντίδραση» από την Ουάσινγκτον, εάν ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση μαζί του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, αλλά έχει παραδεχτεί ότι ο Πούτιν, με τον οποίο ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να συναντηθεί κατ' ιδίαν, ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα συμβεί αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», δήλωσε ο Ζελένσκι σε σχόλια που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη (21/8). «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, ο δρόμος προς την ειρήνη παρέμεινε αβέβαιος, καθώς η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της επεξεργάζονταν τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποιες παραχωρήσεις σχετικά με το έδαφος είναι διατεθειμένη να κάνει η Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν έδαφος.

«Για να συζητήσουμε τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η Βουδαπέστη να χρησιμεύσει ως πιθανός τόπος για μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό θα ήταν «δύσκολο».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 16:36
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