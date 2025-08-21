ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας - Ενισχύονται οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 11.000, φτάνοντας τις 235.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη (21/8). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα τέλη Μαΐου, ενώ οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις.

Η αγορά εργασίας παραμένει σε φάση προσαρμογής, με χαμηλές απολύσεις και μέτριες προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην προστατευτική εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, που αύξησε το μέσο εισαγωγικό δασμό στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Η μέση αύξηση της απασχόλησης κατά τους τελευταίους τρεις μήνες ήταν περίπου 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα, ενώ η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με τον πιο αργό ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις —δηλαδή τα επιδόματα που καταβάλλονται μετά την αρχική εβδομάδα— αυξήθηκαν κατά 30.000, φτάνοντας τα 1,972 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2021, για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου.

Η τάση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη αντίληψη των καταναλωτών ότι είναι δύσκολο να βρουν εργασία και συνάδει με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο, από 4,2% τον Ιούλιο.