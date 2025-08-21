ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέθανε ο Ιωάννης Στεφανής - Η ανακοίνωση του ΕΛΟΠΥ
Ειδήσεις
15:48 - 21 Αυγ 2025

Πέθανε ο Ιωάννης Στεφανής - Η ανακοίνωση του ΕΛΟΠΥ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Στεφανής, ένας από τους πρωτόπορους της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ,όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (21/8). 

Η ανακοίνωση του ΕΛΟΠΥ:

«Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), αποχαιρετούν τον Ιωάννη Στεφανή, έναν άνθρωπο οραματιστή και πρωτοπόρο, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ιωάννης Στεφανής δεν ήταν απλά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά ένας άνθρωπος με πάθος για τη θάλασσα, βαθιά γνώση της φύσης και σπάνια διορατικότητα. Από τις πρώτες του κιόλας προσπάθειες, τόλμησε εκεί όπου άλλοι δίσταζαν, φέρνοντας καινοτόμες πρακτικές στην παραγωγή, διαχείριση και εξαγωγή θαλάσσιων ειδών εκτροφής. Χάρη στη δική του επιμονή, εργατικότητα και αγάπη για τον τόπο του, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια κατάφερε να καθιερωθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς σε ποιότητα και βιωσιμότητα. Πολλοί τον αποκαλούσαν «πατέρα» της σύγχρονης ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας – και όχι άδικα. Υπήρξε δάσκαλος, καθοδηγητής και έμπνευση για ολόκληρες γενιές νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Πέρα από το επαγγελματικό του έργο, όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται για το ήθος, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και τη βαθιά ανθρωπιά του. Ο Γιάννης Στεφανής πίστευε στη συνεργασία και στην πρόοδο μέσα από την κοινότητα. Η απώλειά του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη. Το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από κάθε νέο βήμα που κάνει ο κλάδος, χάρη στα θεμέλια που ο ίδιος έθεσε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πράσινο φως» από Χαφτάρ για τουρκικές έρευνες στη Μεσόγειο με βάση το τουρκολιβυκό σύμφωνο
Ειδήσεις

«Πράσινο φως» από Χαφτάρ για τουρκικές έρευνες στη Μεσόγειο με βάση το τουρκολιβυκό σύμφωνο

Ανδρουλάκης: Θλίψη για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θλίψη για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά
Πολιτική

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ειδήσεις

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι
Ειδήσεις

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:54

Ο Όμιλος ISOMAT καλωσορίζει τον Χαράλαμπο Τροχίδη στη θέση του Group Chief Financial Officer

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 10:16

ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

Πολιτική
08/06/2026 - 10:14

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/06/2026 - 10:12

Plan B

Ακίνητα
08/06/2026 - 10:07

Ακίνητα: Νέα οικιστική ανάπτυξη στον Πειραιά – 408 κατοικίες στο ιστορικό ακίνητο Κεράνη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 09:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες

Ακίνητα
08/06/2026 - 09:43

Aκίνητα – Νέο άλμα στα έσοδα από φόρους μεταβίβασης: Στο «κόκκινο» το ραντάρ της ΑΑΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 08:58

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 08:39

Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ