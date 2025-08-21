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Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
Πολιτική
16:18 - 21 Αυγ 2025

Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συνάντηση με το δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις πρόσφατα πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος ενημέρωσε εκτενώς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, αλλά και για τα αιτήματα του Δήμου σχετικά με τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των περιοχών που υπέστησαν ζημιές.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η εικόνα που αντίκρισε «αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν υπήρξε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στο συντονισμό, ενώ υπήρξε έλλειψη πρόληψης στη δασική πολιτική και σε άλλες υπηρεσίες, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ».

Επισήμανε ότι επείγει η άμεση αποκατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «η αποκατάσταση πρέπει να γίνει με ευθύνη της Πολιτείας. Ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μετριέται τώρα στο κατά πόσο στέκεται δίπλα στον πολίτη και στις περιοχές που υποφέρουν».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε τις αναγκαίες ενέργειες: «Απαιτείται σήμερα να σταλούν κυβερνητικά κλιμάκια σε όλες τις πληγείσες περιοχές, για επιθεωρήσεις, κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων και την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων».

Παράλληλα, ζήτησε αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κατασχέσεων για τους πληγέντες, καθώς και τη δημιουργία δομών στήριξης για πολίτες και αγρότες, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η τοπική κοινωνία. «Η ζημιά που προκάλεσαν οι πυρκαγιές δεν πρέπει να πολλαπλασιαστεί από την απουσία μιας ισχυρής Πολιτείας», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε ότι το κόμμα έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πρόληψη, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τις δράσεις μετά από αυτές.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία στήριξης της αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των υποδομών, με διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα, ώστε οι δήμοι να μπορούν να στηρίξουν τον πολίτη χωρίς να επιρρίπτονται ευθύνες αλλού.

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