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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
16:14 - 21 Αυγ 2025

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασκίνα Αρκαδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία πεζοπόρος ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος, στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Βόρεια Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά

Την ίδια ώρα, στη βόρεια Εύβοια, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Μαούνης. Η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς. Με τις συνεχείς ρίψεις από τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, αποτράπηκε η εξάπλωσή της, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτησή της.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 17:29
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