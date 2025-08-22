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Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
17:13 - 22 Αυγ 2025

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Η φωτιά που ξέσπασε και μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας έχει προκαλέσει μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου, ενισχύοντας τις προσπάθειες της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

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