Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου, ενισχύοντας τις προσπάθειες της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025