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Νέες μεταρρυθμίσεις εξήγγειλε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ εν μέσω οικονομικής ύφεσης
Ειδήσεις
11:38 - 23 Αυγ 2025

Νέες μεταρρυθμίσεις εξήγγειλε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ εν μέσω οικονομικής ύφεσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη στρατηγική του κυβερνητικού συνασπισμού και ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους θα προχωρήσουν νέες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Με την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να δέχεται αυξανόμενη πίεση ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για οικονομική ανάκαμψη, ο Κλίνγκμπεϊλ δήλωσε σε συνέντευξή του στη Funke Media Group ότι ο συνασπισμός είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές.

«Μέχρι τα τέλη του έτους, θα προχωρήσουμε σε σημαντικές αποφάσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και οι συντάξεις.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή αποκάλυψαν μεγαλύτερη του αναμενόμενου συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, κάτι που υπογραμμίζει τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3%, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση για πτώση 0,1%. Οι βασικοί λόγοι ήταν η αδυναμία του βιομηχανικού τομέα και η ισχυρή παρουσία αμερικανικών επιχειρήσεων που ενίσχυσαν τη θέση τους νωρίτερα μέσα στο έτος για να αποφύγουν δασμούς.

Η χώρα προσπαθεί να ανακόψει την ύφεση που επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράγοντες όπως η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και διαχρονικά προβλήματα —όπως η γήρανση του πληθυσμού— δημιουργούν ανησυχία για την πορεία της οικονομίας. Την Πέμπτη, η Bundesbank προειδοποίησε ότι η οικονομία ενδέχεται να παραμείνει στάσιμη και το τρίτο τρίμηνο.

Ο Κλίνγκμπεϊλ τόνισε την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών: «Πρέπει να απαλλάξουμε την καθημερινότητα από την υπερβολική γραφειοκρατία, ώστε να γίνει ξανά ελκυστικό να ξεκινά κάποιος επιχείρηση, να διοικεί έναν οργανισμό ή να χτίζει σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 10:34
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