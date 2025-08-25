O Τυφώνας Κατζίκι απειλεί το Βιετνάμ – Μαζικές εκκενώσεις, ανησυχία για καταστροφές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει τις κεντρικές ακτές με ανέμους που αγγίζουν τα 160 χλμ/ώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνονται από τις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκαλεί ήδη πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο λιμανιών.

Ο τυφώνας Κατζίκι, ο πέμπτος κατά σειρά που πλήττει φέτος το Βιετνάμ, προσεγγίζει με μεγάλη ένταση το κεντρικό τμήμα της χώρας, οδηγώντας τις αρχές στην εσπευσμένη εκκένωση περίπου 325.000 πολιτών από πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες. Οι εκτοπισμένοι φιλοξενούνται προσωρινά σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, καθώς ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει την ξηρά νωρίς το μεσημέρι (τοπική ώρα), με ανέμους έως και 157 χλμ/ώρα.

Στη θάλασσα, ο Κατζίκι έχει ήδη προκαλέσει κύματα σχεδόν 10 μέτρων στον Κόλπο του Τονκίν, ενώ στη Βιν, παραθαλάσσια πόλη του κεντρικού Βιετνάμ, σημειώθηκαν πλημμύρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δρόμοι ήταν άδειοι το πρωί, με καταστήματα και εστιατόρια να παραμένουν κλειστά, και κατοίκους να θωρακίζουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους με σάκους άμμου.

Περίπου 30.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή ήδη από τα ξημερώματα, δύο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλιευτικά σκάφη έλαβαν εντολή επιστροφής στα λιμάνια.

Αν και προβλέπεται ότι ο τυφώνας θα αποδυναμωθεί όταν φτάσει στην ξηρά, οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση. Στην Κίνα, στο νησί Χαϊνάν, 20.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά καθώς ο τυφώνας πέρασε από τις νότιες ακτές.

Οι φυσικές καταστροφές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους στο Βιετνάμ από τις αρχές του 2025, με τις οικονομικές απώλειες να ξεπερνούν τα 21 εκατομμύρια δολάρια. Η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τον τυφώνα Γιάγκι του 2023, που άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και εκατοντάδες νεκρούς.