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Πλημμύρες στο Βιετνάμ: 90 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα - Βυθισμένες πόλεις, τεράστια καταστροφή
Ειδήσεις
12:25 - 23 Νοε 2025

Πλημμύρες στο Βιετνάμ: 90 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα - Βυθισμένες πόλεις, τεράστια καταστροφή

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικός είναι ο απολογισμός των εκτεταμένων πλημμυρών που πλήττουν αδιάκοπα το Βιετνάμ, καθώς σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

Περισσότερα από 60 από τα θύματα προέρχονται από την ορεινή επαρχία Ντακ Λακ στο κεντρικό Βιετνάμ, όπου δεκάδες χιλιάδες κατοικίες πλημμύρισαν, παρασύροντας υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 55 νεκρούς, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες.

Ακατάπαυστες βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου

Ολόκληρο το νότιο και κεντρικό τμήμα της χώρας δέχεται συνεχώς ισχυρές βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες πλημμύρες που έχουν μετατρέψει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε λίμνες.

Στη παραθαλάσσια πόλη Να Τρανγκ, ολόκληρες συνοικίες βρέθηκαν κάτω από τα νερά. Στα υψίπεδα γύρω από τη Ντα Λατ, σημειώθηκαν καταστροφικές κατολισθήσεις.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν δρόμους που έχουν εξαφανιστεί, σπίτια βυθισμένα και κατοίκους να μετακινούνται με βάρκες.

Κόσμος αποκλεισμένος - Υποδομές κατεστραμμένες

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος:

  • Πολλά τμήματα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών παραμένουν κλειστά.
  • Περισσότεροι από 129.000 καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Σε πέντε επαρχίες, οι ζημιές από πλημμύρες και κατολισθήσεις εκτιμώνται στα 300 εκατ. ευρώ.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα

Αν και το Βιετνάμ πλήττεται κάθε χρόνο από έντονες βροχές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση κάνει τα φαινόμενα: πιο συχνά, πιο βίαια και πιο θανατηφόρα.

Κάθε επιπλέον βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας της Γης αυξάνει την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς κατά 7%, δημιουργώντας ακόμη εντονότερες καταιγίδες.

Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους και ζημιές ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Μόνο στις τελευταίες εβδομάδες: δύο τυφώνες χτύπησαν τη χώρα στις αρχές Οκτωβρίου και ένας τρίτος σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ιστορική πόλη Χουέ κατέρριψε ακόμη και το εθνικό ρεκόρ βροχόπτωσης με 1,7 μέτρα νερού σε 24 ώρες, ποσότητα που είχε να καταγραφεί από το 1999.

Ανησυχία για τις επόμενες ημέρες

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν αγνοούμενους και να ανοίξουν δρόμους πρόσβασης προς αποκλεισμένα χωριά.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους υπό τον φόβο νέων ακραίων καιρικών φαινομένων.

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