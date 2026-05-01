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Δημοσκόπηση WP: Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν
Ειδήσεις
21:50 - 01 Μάι 2026

Δημοσκόπηση WP: Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική κοινή γνώμη αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αρνητικά τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ· κατατάσσοντάς την περίπου στα ίδια επίπεδα με άλλες αντιδημοφιλείς συγκρούσεις, όπως οι πόλεμοι στο Ιράκ και το Βιετνάμ.  

Όπως αποκαλύπτει πρόσφατη δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos, το 61% των Αμερικανών αξιολογεί ως «λανθασμένη επιλογή» τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στο Ιράν.

Ενδιαφέρον έχει πως σε αντίστοιχή δημοσκόπηση των ίδιων Μέσων που είχε διενεργηθεί τον Μάιο του 2006, παρόμοιο ποσοστό – το 59% – των ερωτηθέντων είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο στο Ιράκ ως λάθος επιλογή, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση είχε ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς στρατιώτες και βρισκόταν στο αποκορύφωμα της αιματηρής της φάσης.

Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 1973, τη χρονιά της απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από το Βιετνάμ, το 60% των πολιτών είχε εκφράσει την άποψη ότι η αρχική εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο υπήρξε λανθασμένη, σύμφωνα με στοιχεία της Gallup.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η δική του στρατιωτική στρατηγική στο Ιράν αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικότητας, την οποία έχει μάλιστα συγκρίνει με την υποτιθέμενη ικανότητά του να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Ωστόσο, μόλις το 19% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εκστρατεία στο Ιράν είχε θετικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα.

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