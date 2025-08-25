Τραμπ: Πλέκει το εγκώμιο του Κιμ Γιονγκ Ουν και τα βάζει με τη Σεούλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, επισημαίνοντας πως διατηρεί καλές σχέσεις μαζί του. Παράλληλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ, στον Λευκό Οίκο, καταφέρθηκε κατά της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, κάνοντας λόγο για «εκκαθάριση ή επανάσταση» μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, «κάποια στιγμή», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον χρόνο ή τις συνθήκες της συνάντησης. Ο Τραμπ, γνωστός για την αμφιλεγόμενη αλλά διαρκή επικοινωνία του με τον Κιμ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, επανέλαβε πως διατηρεί «πολύ καλές σχέσεις» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Η δήλωσή του έγινε λίγες ώρες πριν υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ, με βασικό θέμα τις διμερείς σχέσεις και τη στρατηγική προσέγγιση απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Ωστόσο, πριν τη συνάντηση αυτή, ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για την πολιτική κατάσταση στη Νότια Κορέα, την οποία χαρακτήρισε «εκκαθάριση» ή ακόμη και «επανάσταση». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!»

Δεν διευκρίνισε όμως σε τι ακριβώς αναφερόταν με τον όρο «εκκαθάριση». Πιθανότατα υπονοεί την πρόσφατη πολιτική ανατροπή στη χώρα, καθώς ο νέος πρόεδρος Λι Τζάε-μιουνγκ – ένας αριστερός πολιτικός – ανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο, μετά από έντονη πολιτική κρίση που οδήγησε στην αποπομπή του προκατόχου του, συντηρητικού Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο μετά από προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν ασκήσει δημόσια κριτική σε ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το αν και η επικείμενη συνάντησή του με τον Λι θα κινηθεί σε παρόμοιο τεταμένο κλίμα ή αν θα επικρατήσει διπλωματική προσέγγιση.