Εύβοια: ΕΥΠ και Λιμενικό «χτύπησαν» κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών: 2 συλλήψεις και κατάσχεση 4 οχημάτων

Μεγάλη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και του Λιμενικού Σώματος οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εύβοια. Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν τέσσερα Ι.Χ. οχήματα, τα οποία μετέφεραν συνολικά 32 μετανάστες, ενώ συνελήφθησαν δύο οδηγοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το βράδυ του Σαββάτου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΥΠ, πραγματοποιήθηκε ευρεία και συντονισμένη αστυνομική δράση στην περιοχή της Εύβοιας. Στην περιοχή των Νέων Στύρων, ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με 15 μετανάστες συνολικά, και οι οδηγοί τους, ηλικίας 47 και 29 ετών και υπήκοοι Ιράκ, συνελήφθησαν για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης (άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023).

Επιπλέον, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε άλλο ένα όχημα με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, αλλά ο οδηγός, μόλις είδε τα περιπολικά του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, σταμάτησε απότομα το όχημα και διέφυγε πεζός. Ανάλογη ήταν η αντίδραση του οδηγού του τέταρτου οχήματος, που βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας με 8 μετανάστες, ο οποίος επίσης εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή μόλις εντόπισε τα αστυνομικά οχήματα.

Στην προανάκριση που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, κατασχέθηκαν και τα τέσσερα αυτοκίνητα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 385 ευρώ και 14.440 τουρκικών λιρών. Η επιχείρηση αποτελεί σημαντικό πλήγμα στο παράνομο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών που δρούσε στην περιοχή.