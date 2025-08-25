Λαγκάρντ: Οι αμερικανικοί δασμοί δεν απειλούν την ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Mornings with Maria του Fox Business, η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν γρήγορα, εφόσον υπάρξει σταθερότητα και σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς. «Όταν το θέμα πάψει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης, οι εταιρείες θα το διαχειριστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως οι επιπτώσεις των δασμών στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να είναι περιορισμένες, καθώς εκτίμησε ότι θα προκαλέσουν μόνο «μικρό αντίκτυπο» στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης και ελάχιστη επίδραση στον πληθωρισμό.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ αναγνώρισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα ισχυρή, αλλά επανέρχεται σταδιακά στις δυνατότητές της. Η ανάπτυξη χαρακτηρίζεται μεν ως μετριοπαθής, ωστόσο δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας και θετικής πορείας, με βασικούς δείκτες όπως η κατανάλωση και οι επενδύσεις να παρουσιάζουν βελτίωση.

Τέλος, οι δηλώσεις της Λαγκάρντ επιβεβαιώνουν την αντίληψη εντός της ΕΚΤ ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ δεν εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, όπως έχει σημειώσει και στο παρελθόν, τα αποτελέσματα της συμφωνίας θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο αρνητικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.