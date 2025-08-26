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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,6% στον τζίρο των καταλυμάτων το β’ τρίμηνο – Πτώση 2,6% στην εστίαση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:17 - 26 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,6% στον τζίρο των καταλυμάτων το β’ τρίμηνο – Πτώση 2,6% στην εστίαση

Reporter.gr Newsroom
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Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στον κλάδο των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αντίθετα, ο τζίρος στον τομέα της εστίασης παρουσίασε πτώση 2,6% την ίδια περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.901.746 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

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Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21,0%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

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