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Ισχυρή ανάκαμψη στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο
Ειδήσεις
16:19 - 26 Αυγ 2025

Ισχυρή ανάκαμψη στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, δείχνοντας ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες για εξοπλισμό μπήκαν δυναμικά στο τρίτο τρίμηνο.

Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών εκτός άμυνας και αεροσκαφών –δείκτης-οδηγός για τις επιχειρηματικές επενδύσεις– αυξήθηκαν κατά 1,1%, μετά από αναθεωρημένη μείωση 0,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη (26/8). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν άνοδο μόλις 0,2%.

Μέρος της αύξησης ενδέχεται να αντανακλά υψηλότερες τιμές παρά μεγαλύτερους όγκους, καθώς οι δασμοί στις εισαγωγές αυξάνουν το κόστος για τους κατασκευαστές. Οι αποστολές διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7%, μετά από άνοδο 0,4% τον Ιούνιο.

Οι παραγγελίες καταναλωτικών αγαθών φέτος παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις: ενισχύθηκαν όταν οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν προϊόντα πριν την επιβολή των υψηλών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά στη συνέχεια μειώθηκαν καθώς η πρόωρη ζήτηση υποχώρησε. Οι επιχειρηματικές δαπάνες για εξοπλισμό είχαν επιβραδυνθεί το δεύτερο τρίμηνο, μετά από ισχυρή διψήφια αύξηση το πρώτο τρίμηνο.

Συνολικά, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών –από τοστιέρες έως αεροσκάφη με διάρκεια ζωής άνω των τριών ετών– μειώθηκαν κατά 2,8%, επηρεασμένες από τη μεγάλη κάμψη στις παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών. Τον Ιούνιο η πτώση είχε φτάσει το 9,4%.

Η Boeing ανακοίνωσε ότι έλαβε μόλις 31 παραγγελίες αεροσκαφών τον Ιούλιο, έναντι 116 τον προηγούμενο μήνα.

«Οι σημαντικές παραγγελίες αεροσκαφών φέτος μπορεί να είναι περισσότερο συνέπεια της προώθησης μελλοντικών παραγγελιών και όχι της μακροπρόθεσμης ζήτησης», δήλωσε η Veronica Clark, οικονομολόγος της Citigroup. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια περίοδο ιδιαίτερα χαμηλών παραγγελιών και παραγωγής αεροσκαφών σε κάποιο σημείο των επόμενων τριμήνων».

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